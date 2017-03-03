4 Марта 2017 15:25

Под торжественный марш в праздничной форме - парад к 100-летнему юбилею белорусской милиции прошел и в Гродно. У главных исторических памятников областного центра появляются туристические стенды, отличительная гродненская традиция - ремесленники съехались сегодня на Казюки, и самые первые цветы весны - уникальное видео того, как распустился первоцвет.

Дайджест из Гродненской области от Дмитрия Смирнова. Праздничная форма, оркестр играет марш и сотни зрителей на тротуарах. По центральной улице Гродно торжественным парадом прошли сотрудники милиции. 100-летний юбилей белорусских правоохранителей в областном центре стал общим праздником. Кстати, впервые в параде участвовали ветераны органов внутренних дел и кадеты. Но наибольшего внимания горожан удостоились женщины-милиционеры.

Арт-объекты, философские размышления молодых художников и мечты о белорусских культурных порталах на международных выставках. Творцы из столичной академии искусств выбрали Гродно первым городом в артистическом путешествии по белорусским галереям. Художники говорят, что вдохновляются своими внутренними образами и экспериментируют, добавляя белоруской ментальности немного восточных концепций и не совсем классических материалов.

Тем временем у главных исторических объектов областного центра появляются информационные стенды. Под антивандальным пластиком поместили самые интересные сведения о зданиях, событиях и людях, которые имели отношение к истории Гродно. Пока таких стендов 5, но их количество будет увеличиваться. Вместе с древними названиями гродненских улиц они составят большой информационный проект в помощь зарубежным туристам на трех языках.

А сегодня в Гродно можно услышать значительно больше, чем три языка - народные мастера и ремесленники из всей Беларуси и зарубежья отмечают день своего покровителя - святого Казимира. Сам же праздник звучит довольно благозвучно - Казюки. В Старом городе собрались кузнецы, гончары, ткачихи, уличные музыканты и, конечно, желающие весело отдохнуть и сделать эксклюзивные покупки хендмейд.

И, наконец, самая весенняя новость - в Гродно зацвели первоцветы. Теплая погода создала целую поляну белых цветов в самом центре города. Как говорят ботаники, если плюсовая температура продержится дольше - цветов на улицах станет значительно больше.