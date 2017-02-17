Дайджест интересных и знаковых новостей из Гродненской области

18 Февраля 2017 15:37

Первая тренировка гродненских футболистов под воздушным куполом спортивного манежа, так называемый музей крестьянского дома, экспонаты для которого собирали по всем деревням Гродненской области более 80 лет. Всего две недели, чтобы стать экскурсоводом с официальным удостоверением, и, наконец, необычная компьютерная база с так называемыми отпечатками лап и усов для ветеринаров и владельцев братьев наших меньших - основательный дайджест самых интересных и знаковых новостей из Гродненской области.

Рассказывает Дмитрий Смирнов. Этот воздушный купол почти что с космическими очертаниями - ни что иное, как новый футбольный манеж в Гродно. Теперь все желающие смогут играть в мяч круглый год независимо от погоды. Здесь всегда тепло и комфортно. Стены и крышу держат так называемые воздухоопорные конструкции - это и легче металлических рельсов, и дешевле. Кстати, рядом с футбольным размещен и хоккейный манеж, построенный по аналогичной технологии. Первыми испытали зеленый газон под белым воздушным шатром футболисты гродненского клуба "Неман".

Познакомить туристов с архитектурными памятниками, древними замками и просто интересными историческими фактами. Эксклюзивный проект предлагает Институт повышения квалификации Гродненского госуниверситета имени Янки Купалы. Всего за 2 недели здесь готовят профессиональных экскурсоводов и даже с официальным удостоверением. Сейчас в группе 16 учащихся. Финалом занятий станет экзамен-экскурсия перед настоящими туристами.

Кажется, в экскурсии по Гродно можно включить еще одно интересное место - необычную экспозицию крестьянского быта создали в музее "Городница". Экспонаты собирали по всей области более 80 лет. В этом деревенском доме все аутентичное - мебель, посуда и даже одежда. Эти лапти носили, а ложками действительно ели.

Тем временем компьютерные технологии подсчитают и зарегистрируют всех домашних питомцев в Гродно. Специальная электронная база данных позволит ветеринарным и коммунальным службам точно выяснить - привита ли собака и кто хозяин вот этого кота. Поможет она и в случае, если животное потерялось - достаточно смартфона, чтобы найденного четвероногого любимца вернули в семью. Пока эксперты ведут бета-тестирование программы.