Брест. Завершение реконструкции ТЭЦ

24 Декабря 2016 15:19

Обеспечить теплом и новые микрорайоны города. Энергетики Брестской области к своему профессиональному празднику завершили реконструкцию одной из старейших электростанций Беларуси - Брестской ТЭЦ. Новые мощности оценили наши корреспонденты.

Крупнейший производитель электроэнергии в областном центре, Брестская теплоэлектростанция построена в далеком 1938 году. За свое существование она изведала не одну реконструкцию. Но самая масштабная началась в 2009 году. Перед энергетиками стояла задача значительно увеличить долю выработки электроэнергии. На первом этапе заменили турбину. Мощность новой - вдвое больше старой - 12 мегаватт. А это значительная экономия топлива. Совсем иначе теперь выглядит и главный щит управления.

Замену котельного оборудования начали летом 2015-го и сегодня полностью завершили. На месте двух котлов 1947 и 1948 годов выпуска теперь новый современный, энергоэффективный - продуктивностью 75 тонн. В результате тепловая мощность станции выросла на треть.

Преимущества нового котла персонал теплоэлектростанции уже оценил. Теперь здесь все соответствует самым современным стандартам.

Брестская ТЭЦ обеспечивает 80% нужд областного центра в теплоэнергии, тепловые сети протянулись почти на три сотни километров. Сегодня резервов ее мощности хватит, чтобы обеспечить теплом и новые микрорайоны города.