Брест готовится к своему тысячелетию

4 Февраля 2017 15:26

До знакового события - два года. На главной площади города высадят новые деревья, реконструкция ожидает фонтан на пешеходной улице, появится информационный центр для туристов. Вашему вниманию - обзор наиболее интересных событий брестского региона от Виктории Потони.

Экологические дорожки, кемпинг, аттракционы, спортивные площадки и чистота. Студенты кафедры ландшафтного проектирования Полесского госуниверситета предложили свое видение оформления лесопарка в Пинске площадью почти 40 гектаров. В конкурсе участвовали пять экопроектов. Одним из главных и самых сложных требований было сохранить максимальное количество деревьев.

А в Бресте на обсуждение горожан вынесен вопрос нового облика главной площади. Более 20 старых голубых елей предлагают заменить молодыми из кадок. К тысячелетию города подготовлен и проект реконструкции фонтана на пешеходной улице Советской. Согласно замыслу, это будет комплекс с подсветкой и акцентом на историю города. Появится и информационный центр для туристов. А в саду скульптур "оживут" древние здания.

Морозная погода не пугает любителей так называемого моржевания. Студеная вода для них - как эликсир молодости. Во время окунания мужчины успевают сыграть в шашки, а женщины позаниматься фитнесом на снегу. Сегодня в клуб брестских "моржей" входят почти полсотни человек. И здесь планируют развивать спортивный уклон.

Кстати, зимнее плавание включено в реестр официальных видов спорта в нашей стране и становится все более популярным.