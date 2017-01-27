Бонус к поездке в троллейбусе в Гомеле - бесплатный Интернет

28 Января 2017 15:22

Жители города активно обсуждают новую услугу общественного транспорта. Чтобы ей пользоваться, необходимо подключиться к точке доступа, указать для авторизации мобильный и пароль из полученного СМС. WI-FI появился пока только в семи троллейбусах областного центра. Маршрут проходит по новым микрорайонам, среди пассажиров там немало молодежи.

Пока это единственный такой троллейбусный маршрут Гомеля. Если услуга окажется востребованной, ее внедрят и на других.