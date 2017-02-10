Бобруйск официально стал культурной столицей Беларуси

11 Февраля 2017 15:30

Торжественное вручение символа - "Хрустального аиста" - и соответствующего сертификата, который подтверждает новый статус города, сопровождалось большим концертом во Дворце искусств. 2017 год обещает стать знаковым для культурной жизни райцентра. В афише - более нескольких сотен мероприятий. Любители театра, например, в ожидании фестиваля национальной драматургии имени Дунина-Марцинкевича, а еще много музыкальных фестивалей и пленэров. Все подробности - у Андрея Ястребова. Аист с раскиданными крыльями - теперь этот хрустальный символ перешел от Молодечно к Бобруйску. Городу, колоритом которого восхищались еще знаменитые Ильф и Петров. Одному из их героев - Шуре Балаганову из "Золотого теленка" - горожане памятник поставили. В этом году Бобруйск приобрел статус культурной столицы Беларуси, даже министр культуры во время торжества по этому поводу заговорил "по-бобруйски".

Борис Светлов, министр культуры Беларуси: "Я вам отвечу, может, в духе Бобруйска - а почему и не Бобруйск? В первую очередь мы смотрим на, если хотите, показатель плотности культурных явлений именно в этом регионе. Подошел, на мой взгляд, более такой зрелый регион, как Бобруйск".

Плотность действительно соответствует. Чего только стоит международный фестиваль национальных культур "Венок дружбы". В этом году ему исполнится 14 лет.

Почти 10 тысяч исполнителей из 38 стран мира за это время посетили Бобруйск. И концертными площадками не ограничивались. Артисты выступали даже во время променада по городу.

В этом году к "Венку дружбы" присоединятся новые страны.

15-летие отметит в этом году и уникальный для европейцев международный пленэр по керамике "Арт-Жыжаль". Это когда на живописные берега Березины съезжаются лучшие мастера обжига глиняных изделий. В настоящей печи вот так - на свежем воздухе - делают только в Бобруйске. Захватывающее зрелище.

Алла Мальцева, научный сотрудник Бобруйского художественного музея: "Возрождаются былые технологии, которым уже, наверное, и по тысяче лет, на белорусской земле они существовали. Но, в том числе на пленэрах, экспериментируют художники с глиняными массами, с глазурями, с оксидами, металлами и прочими материалами и создают уже креативные технологии, которые сейчас еще только будут вписываться в учебники".

Несколько сотен ярких культурных событий ждут в этом году жителей и гостей новой культурной столицы Беларуси. Афиша расписана до следующего декабря.

Согласно традиции, всех гостей будет приветствовать главный символ Бобруйска - бобр. Есть поверье: если потереть его цепочку на поясе или нос, обязательно придет благополучие и успех.