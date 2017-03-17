Благотворительность от обычных интернет-пользователей

18 Марта 2017 15:23

Молодечненскому роддому на неделе передали шесть медицинских изделий для недоношенных детей. Их пошила автор проекта и финалистка конкурса социальных проектов. А вот деньги на расходные материалы собирали на популярных интернет-платформах. Антонина Станкевич - о добрых делах неравнодушных людей.

Несмотря на то что специфическая "одежда" предназначается для самых маленьких пациентов, вес некоторых доходит до полутора килограммов - пакеты в руках швеи и дизайнера Марины Бегунковой выглядят довольно объемными. Шесть чехлов на кювезы - своеобразные инкубаторы для недоношенных детей - решила передать Молодечненскому родильному дому.

Пошивом детской одежды Марина увлеклась в декретном отпуске. В то же время и узнала о том, что многие медицинские учреждения нуждаются в специфической "одежде". Так родился социальный проект. Деньги на его реализацию собирали, как говорят, все вместе - на популярной краудфандинговой платформе.

Заведующий отделением для новорожденных врач-неонатолог Наталья Насыр с интересом рассматривает изделия. Все сшито по настоящим медицинским лекалам из натуральной ткани. Такие чехлы помогут создать соответствующий звуковой и температурный режим для маленьких пациентов. Умышленно для пошива таких покрывал выбирают и веселые пестрые ткани: чтобы создавать позитивное настроение и для медперсонала, и для родителей.

В Молодечненском роддоме - шесть таких кювезов, где проходят лечение новорожденные пациенты. На каждый из них сейчас есть соответствующий чехол. Использование таких изделий - общемировая практика. Но человеческий фактор и профессионализм для врача все же главное.

В начальных планах Марины - пошить 60 таких чехлов и обеспечить ими те роддомы, где в них больше нуждаются. Кроме того, дизайнер присматривается к другим медицинским изделиям. А совсем далекие планы - пошив коллекции одежды для недоношенных детей.