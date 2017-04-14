Бизнес-инициативы предпринимателей Минска и Будапешта поддержит руководство белорусской столицы

15 Апреля 2017 15:32

При этом мэрии обоих городов будут эффективно работать вместе с торгово-промышленными палатами. У белорусских и венгерских бизнесменов есть потенциал не просто для торговли, но и промышленной кооперации. Это такие сферы, как сельское хозяйство, фармацевтика, а также туризм.

Владимир Улахович, председатель Белорусской торгово-промышленной палаты: "Венгерская делегация посещала наше предприятие "Белкоммунмаш" и была очень впечатлена работой. Коммунальная техника, которая создается в Минске, востребована. Об этом говорил мэр венгерской столицы. По сотрудничеству в освоении инновационной продукции, в развитии торговых сетей и продукции, которая производится в нашей стране и Венгрии, есть большой портфель кооперации".

Йожеф Ковач, директор департамента стран СНГ торгово-промышленной палаты г. Будапешта (Венгрия): "По крупному рогатому скоту мы хотим привезти наших хороших венгерских генетиков. Есть еще одна сфера - фармацевтика. Я встречался с представителями одной компании, и мы хотим наладить производство некоторых лекарств в Беларуси".

В рамках Дней Будапешта в Минске также прошли презентации туристических возможностей Беларуси и Венгрии и культурные мероприятия.