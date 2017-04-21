Белорусско-чешский бизнес-форум

22 Апреля 2017 15:22

Бизнесмены Беларуси и Чехии планируют укрепить сотрудничество в области строительства, энергетики и информационных технологий. Об этом заявили представители 10-ти компаний Чехии, которые приехали на белорусско-чешский экономический форум. Встреча прошла в открытом формате в торгово-промышленной палате Бреста. В регионе построено немало зданий с участием чешского капитала, проходит обмен опытом в области строительных технологий. Также чешскую сторону интересует возведение новых экологически чистых производств, мусоропереработка.

Франтишек Масопуст, исполнительный директор Торгово-промышленной палаты Чехии по странам СНГ: “Это просто партнерство, сотрудничество, поиск возможностей для развития бизнеса в этих нелегких условиях. Мы стараемся объяснять нашим предпринимателям, какие выгоды есть для работы в Беларуси. Найдите себе партнера, с которым вы сможете раскрутить свой бизнес, и вам открывается площадь 150 млн и отсюда дальше Иран, Ирак, Китай, Монголия”.

Михаил Серко, заместитель председателя Брестского облисполкома: “Товарооборот у нас растет достаточно активно. Растет и экспорт, и импорт. На данный момент у нас порядка 30-ти совместных предприятий с белорусско-чешским капиталом, расположенных у нас. Мы немного просели по определенным позициям, связанным с деревообработкой. Однако я надеюсь, что сегодняшняя встреча и дальнейшая работа в 2017 году позволит нам ликвидировать это отставание”.

Следующий шаг развития двусторонних отношений – встреча в Праге. В мае там пройдет заседание межгосударственной комиссии по сотрудничеству Чехии и Беларуси.