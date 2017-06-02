3 Июня 2017 15:31

Белорусские проекты в сфере банковских и финансовых технологий выходят на международный уровень и готовы конкурировать с ведущими мировыми брендами. Об этом заявлено в Минске на конференции с участием руководства города, Министерства экономики и представителей венчурных фондов. В битве стартапов приняли участие проекты из Минска, Москвы и Санкт-Петербурга.

Николай Рогащук, председатель комитета экономики Мингорисполкома: "Что интересно городу? Это развитие компьютерных технологий, био-, нанотехнологий. В городе сейчас заканчивается строительство технопарка, который принимает резидентов именно в таких направлениях. Город будет поддерживать данные направления".

Александр Шумилин, председатель госкомитета по науке и технологиям Беларуси: "Есть такой глобальный индекс инновационного развития, где Беларусь на 45-м месте по генерации нового знания и инноваций. У нас очень много стартапов, идей и технологий, на которых можно заработать. Они могут принести прибыль при грамотном внедрении в производство и выведении на рынок".

Главный приз битвы стартапов - у белорусского дополнения "Пинг-Фин". Это персональное финансовое приложение, ориентированное на изучение платежного поведения пользователей.