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Белорусские хирурги впервые провели операции с использованием 3D-модели сердца
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18 Марта 2017 15:20

Белорусские хирурги впервые провели операции с использованием 3D-модели сердца

Сенсация в белорусской медицине. Впервые наши хирурги провели операции с использованием 3D-модели сердца. Это точный прототип органа человека. Для полного сходства пациентам провели компьютерную томографию, это позволило создать на 3Д-принтере индивидуальную модель. Распечатанный орган помог врачам планировать вмешательство, полностью изначально оперировали модель, а потом уже сердце пациента. Технология успешно применена на двух больных.

Владимир Андрущук, кардиохирург РНПЦ "Кардиология": "Сама операция выполняется через аорту, через вот это достаточно узкое отверстие. Через это отверстие нужно иссечь определенный объем мышцы. Это проводится в условиях ограниченной видимости и зачастую с большой долей интуиции хирурга".

Евгений Лесота, руководитель направления представительства мирового лидера 3D-печати в Беларуси: "Обычно к нам обращаются, когда нужно отремонтировать какую-то часть механизма, шестеренку, чтобы он потом работал. В данном случае мы отремонтировали самый главный механизм в человеке - это сердце".

Кстати, операциями на взрослом сердце медики решили не ограничиваться. Не исключено, что в нашей стране таким способом начнут лечить и детей. Особенно актуально это для новорожденных с пороками сердца с необычной анатомией. Кроме того, 3Д-технологии планируют использовать при операции на детском мозге.

 

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