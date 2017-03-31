Белорусская медицина расширяет географию экспорта услуг

1 Апреля 2017 15:21

В Гродненской областной больнице прооперировали гражданку Испании. Женщина успешно перенесла три операции и готовится к выписке. Как признается сама пациентка, гродненскую клинику ей посоветовали родные.

Почему же иностранные граждане все чаще останавливают свой выбор на белорусской медицине? Дмитрий Смирнов об экспорте медицинских услуг. Нина Митрошина-Дедова более 20 лет живет в Испании. Там ей поставили диагноз "морбидное ожирение". Но когда женщине срочно понадобилась операция, за лечением она направилась более чем за две с половиной тысячи километров от дома - в Гродно.

Для пациентки выбор Гродненской клиники оправдался не только с финансовой стороны. Во время диагностики перед первой операцией врачи обнаружили у женщины дополнительные проблемы со здоровьем.

Кстати, все три операции гродненские врачи провели с помощью лапароскопических инструментов. Это позволило значительно уменьшить травматический эффект. И уже через несколько часов женщина чувствовала себя хорошо.

Нина уже пообещала, что серьезно займется рекламой белорусских клиник среди знакомых, когда вернется в Барселону.

Пациентка из Испании не единственная, кто выбрал белорусскую клинику вместо западноевропейских. Гродненские врачи ежегодно принимают иностранных пациентов из Польши, России, Великобритании и даже США.

Достичь конкурентного преимущества, говорят наши медики, помогло сочетание ценовой привлекательности с высоким качеством лечебных процедур.

В Гродненской клинике намерены развивать экспорт медицинских услуг. Прежде всего по двум отдельным направлениям - обновят оборудование больницы и расширят маркетинговые и рекламные кампании за пределами Беларуси.