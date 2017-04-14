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Августовский канал готовится к началу туристического сезона
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15 Апреля 2017 15:22

Августовский канал готовится к началу туристического сезона

Для любителей активного отдыха появятся более полусотни километров новых веломаршрутов. А с 28 апреля откроется пункт пропуска "Лесная - Рудавка". Им смогут воспользоваться пешеходы, велосипедисты и те, кто путешествует водным путем.

И такая цифра: за время действия безвизового режима этот регион посетили почти 8 с половиной тысяч туристов из 36 стран мира. 

  

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