Августовский канал готовится к началу туристического сезона

15 Апреля 2017 15:22

Для любителей активного отдыха появятся более полусотни километров новых веломаршрутов. А с 28 апреля откроется пункт пропуска "Лесная - Рудавка". Им смогут воспользоваться пешеходы, велосипедисты и те, кто путешествует водным путем.

И такая цифра: за время действия безвизового режима этот регион посетили почти 8 с половиной тысяч туристов из 36 стран мира.