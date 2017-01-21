Артисты мозырской студии "Арена" готовят сверхсложный номер

21 Января 2017 15:23

Они представляют Беларусь на престижном конкурсе циркового искусства в Монте-Карло. Артисты мозырской студии "Арена" готовят не просто сложный, а сверхсложный номер. Некоторые трюки до этого не выполняли на манеже. Кстати, воспитанники "Арены" - лауреаты специального фонда Президента по поддержке талантливой молодежи. У них множество побед на международных конкурсах. Но не хватает главного - из Монте-Карло.

Рассказывает Ольга Холодович.

Этот номер не просто сложный, он сверхсложный даже для взрослых цирковых акробатов. Но юные артисты из "Арены" раз за разом готовы шлифовать мастерство. Пройтись по канату пирамидой, с завязанными глазами и даже на роликах - для этих детей нет ничего невозможного.

Первый раз этот номер они показали на международном конкурсе в Киеве. И сразу Гран-при. А затем встреча с членом жюри Международного юношеского циркового фестиваля "Новое поколение". Тогда мозырские артисты еще не знали, что им опять придется отстаивать честь страны во Франции.

Вот это письмо пришло в "Арену" из Монте-Карло с приглашением для юных артистов и их учителей. И словами - вы преуспеваете в своем жанре, мы будем рады видеть вас опять.

Представители "Арены" успешно дебютировали в Монте-Карло в прошлом году - привезли оттуда три специальных приза. Сейчас настроены более чем серьезно.

Для цирковых артистов конкурс в Монте-Карло подобен Олимпийским играм для спортсменов и "Оскару" для актеров. В составе жюри будут представители самых известных цирков мира. Белорусы - одни из самых юных участников и единственные представители нашей страны.

Уже готовы новые костюмы и оборудование, без которого номер был бы невозможен. Кстати, его вес почти 300 килограммов. Но впереди эту чудесную пятерку ждут напряженные репетиции, два отборочных тура и финал, чтобы 5 февраля выступить на гала-представлении в Монте-Карло.