Ансамбль "Медуница" стал обладателем гранта Президента Беларуси

18 Марта 2017 15:53

Им аплодировали Италия, Франция, Китай. А их выступления - настоящий бренд и визитная карточка нашей страны. Могилевский ансамбль песни и танца "Медуница" стал обладателем гранта Президента Беларуси в области культуры. О новых концертных программах, гастролях и любви к зрителям - эксклюзивно в нашей программе.

Ансамбль "Медуница" - коллектив с названием белорусского первоцвета, который прошел 30-летний путь от любительского до профессионального, филармонического. Его участники - не обычные артисты, они - хранители традиций предков.

Сегодня в составе "Медуницы" - более 20 солистов, музыкантов, которые стояли у истоков ансамбля, выросли в нем. И всех объединила любовь к белорусской песне.

Артисты ансамбля часто ездят в творческие экспедиции по области от Осиповичского до Хотимского районов. Репертуар составляет почти 300 песен. Многие из них стали любимыми благодаря именно "Медунице".

С гастролями "Медуница" объездила полмира. На праздник Купалье на фоне Эйфелевой башни вместе с парижанками бросали венки в Сену. В Шанхае и Милане на экономических форумах белорусская площадка была самой популярной. Сохранение национальных традиций, а еще всемирное признание не остались незамеченными. В этом году ансамбль песни и танца "Медуница" получил грант Президента.

Коллектив в течение года будет получать финансовую поддержку. А в конце порадует любителей белорусской песни и танца новой концертной программой, которую обязательно увидят и услышат на родине и далеко за ее пределами.