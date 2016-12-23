Краіна
24 Декабря 2016 15:23
Акция БРСМ "От сердца к сердцу" в Витебске
Праздничный благотворительный марафон "От сердца к сердцу" в Витебске. В предновогодние дни молодежь в одном из торговых центров организовала развлекательное шоу, мастер-класс по украшению елки и сбор средств и подарков для детей-сирот и детей с особенностями развития.
Татьяна Лазуркина, первый секретарь Первомайского районного комитета БРСМ г. Витебска:
"Мы начнем реализовывать проект "Автомобиль добра". Мы будем ездить к детям-инвалидам и будем дарить им подарки".
Благотворительная акция Белорусского союза молодежи и пионерской организации проходит ежегодно. Только по Витебской области запланировано около 60 мероприятий для детей.
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