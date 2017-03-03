145 лет со дня рождения знаменитого художника Витольда Бялыницкого-Бирули

4 Марта 2017 15:29

Его мемориальные пейзажи экспонируются сейчас в Национальном художественном музее, в фондах которого находится почти полтысячи произведений - этюдов и картин. Отмечается юбилейная дата и на родине. Выставка молодых последователей художника открылась в Могилевском областном художественном музее.

Рассказывает Андрей Ястребов: "Я - белорус… Я открыл для себя ни с чем несравнимую природу моей родной Беларуси", - писал когда-то о себе Витольд Бялыницкий-Бируля. Он родился 145 лет назад в городке Кринки Белыничского района, возле реки Друть. Сюда и сейчас каждый год съезжаются любители живописи на международный пленэр, который носит имя знаменитого художника.

Могилевский областной художественный музей хранит более тысячи полотен пленэров. В эти дни представил выставку молодых художников - последователей Бялыницкого-Бирули, приуроченную к его 145-летию. Отличительная черта - на его картинах также словно оживает природа.

Выставка открыла юбилейный год классика реалистичной живописи. Который, по мнению искусствоведов, был также поэтом и музыкантом.

Сегодня на родине художника - только два произведения-оригинала Витольда Бялыницкого-Бирули. В областном художественном музее - картина под названием "Месячная ночь", написанная автором в 1937 году. И этюд, который приобрел на аукционе музей истории Могилева.

Долгое время произведения Бялыницкого-Бирули любители живописи могли увидеть вот в этом музее, который носит имя знаменитого земляка. Историческая постройка - памятник архитектуры 17 века. Однако вот уже четвертый год здесь капремонт. И когда он закончится, неизвестно. На паспорте объекта эта дата не указана.