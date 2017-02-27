Зеленый свет честному бизнесу

26 Февраля 2017 21:01

Время ослабить контроль за работой предпринимательства в стране

Последние дни зимы и начало весны, похоже, претендуют на то, чтобы стать судьбоносными во взаимоотношениях белорусского бизнеса и государства, которое заявило о том, что пришло время ослабить контроль за работой предпринимательства в нашей стране. Почти все годы независимости в Беларуси работали довольно жесткие регламенты, которые, по мнению одних, не давали в полной мере развернуться малому и среднему бизнесу, по мнению других, позволили избегать печальных историй с условным боярышником, отравлением сделанными в подпольных цехах продуктами, паленым алкоголем. Хотя, понятно, бывало всякое. Да и вообще, отечественные бары, рестораны, кафе, продуктовые магазины - а чаще всего им доставалось от проверок - сегодня похожи на цивилизованные объекты торговли, а не забегаловки, поход в которые был бы лотереей под названием "остаться в живых".

Как всегда бывает, истина, скорее всего, лежит где-то посередине. Понятно, что и порядок в стране нужно было наводить в лихие 90-е, так же очевидно, что 90-е давно ушли и многочисленные нормативы висели гирями на ногах, прежде всего, у добросовестных бизнесменов, которым приходилось принимать делегацию за делегацией, вместо того чтобы спокойно работать. Итак, все это стало темой большого совещания у Президента, о его подробностях мы рассказывали, и вот его результат в виде конкретных решений, которые едва ли не каждый обнародуют контролирующие органы.

Чуть ранее об отмене проверок, это была первая ласточка, заявило МЧС. А на этой неделе Министерство антимонопольного регулирования и торговли сообщило - с 27 февраля МАРТ только мониторит ситуацию в торговой сети. Весь дублирующий контроль с санитарными и другими службами со стороны торговой инспекции отменяется. Основное внимание – развитию конкуренции и пресечение монополий и ценовых сговоров. Плюс к этому чиновники желают выслушать все пожелания самого бизнеса - для этого создана специальная рабочая группа. В ней руководители отраслевых министерств - по налогам и сборам, промышленности и юстиции.

Они встречаются с трудовыми коллективами крупных и малых предприятий, а также бизнес-сообществом. Туда же направлены анкеты с вопросами: как часто приходят контролеры, согласны ли вы с их решением, какие нормы и техрегламенты можно упразднить? В МАРТе всю информацию обобщат и направят в Национальный центр законодательства и правовых исследований. К ней добавят и предложения, собранные через Интернет, - обсуждение проблемных вопросов сейчас идет и на портале pravo.by. Самые рациональные и перспективные предложения отразятся в указе Президента о контрольно-надзорной деятельности.