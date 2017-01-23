За кулисами женского биатлона

22 Января 2017 21:20

Сейчас еще одно событие, которого с нетерпением ждали многие журналисты. Перенесемся в итальянский Антхольц. Сегодня там завершился шестой этап Кубка мира по биатлону.

Белорусские биатлонисты на пьедестал не поднимались, но все мы надеемся, что пополнение медальной копилки не за горами.

И, конечно, пристально следим за Дарьей Домрачевой. Трехкратная олимпийская чемпионка продолжает набирать форму. Со скоростью на лыжне почти все в порядке, а вот стрельба пока иногда подводит.

Впрочем, соперницы Домрачевой уверены: совсем скоро Даша вернется в борьбу за высокие места.

Разун-Антерсельва, или Разен-Антхольц - итальянская коммуна в Южном Тироле на границе с Австрией. Поэтому большинство местных жителей говорят по-немецки и неохотно на итальянском. Единственное, что объединяет итальяно- и немецкоязычное население, - это любовь к биатлону.

Весь цвет биатлона собирается здесь раз в году на этап Кубка мира, а зрители охотно их поддерживают, да и собирается их немало - в среднем 20 000 на каждую гонку. Смотреть здесь биатлон - одно удовольствие, а вот соревноваться непросто. Ведь знаменитая "Зюдтироль-Арена" - самая высокая из всех стадионов, задействованных в Кубке мира, - 1600 над уровнем моря. Вот потому наша команда поселилась на относительно небольшой для этой местности высоте - 1000 метров, чтобы избежать акклиматизации.

Ирина Кривко демонстрирует нам одно из самых популярных упражнений, которое можно делать где угодно, при этом планка отлично развивает силу и выносливость.

Надежду Скардино мы застали в отеле на массаже - тоже не менее важная процедура перед гонкой.

После Надя сделала нам экскурсию по отелю и завела в свою комнату, которую делит вместе с еще одной Надеждой - Писаревой. Здесь девушки показывают, как, так сказать, в домашних условиях провести стрелковую тренировку. Это имитация стрельбы, только без патронов.

Глядя на это, сразу вспоминается прием у окулиста. Мишени нарисованы такого размера, какими их видят биатлонистки на стрельбище с расстояния 50 метров.

Впрочем, не только спортом увлечены наши девушки. Конечно, остается время, хоть его и не много, и на личные интересы.

"Надежда, - известная рукодельница," - говорят подруги по команде. И даже подарок для дочери Дарьи Домрачевой Надя связала сама.

Чуть позже узнаем и о других талантах наших биатлонисток. Например, Дарья Юркевич, в свободное от биатлона время закончила курсы маникюра и теперь ей все девушки в команде безумно за это благодарны.

Теперь мы понимаем. Что даже после завершения спортивной карьеры наши девушки в жизни не пропадут и станут как минимум прекрасными хозяйками в своих семьях.

Девушки стараются окружить себя теми предметами, которые хотя бы немного будут им напоминать о доме и уюте. Ведь практически целый год они проводят вдали от дома и родных.