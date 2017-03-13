Высокая оценка профессионализма

12 Марта 2017 21:22

Был на неделе замечательный повод встретиться не для обсуждения проблем. В среду лучшая половина белорусского общества принимала поздравления. А некоторые дамы накануне 8 Марта были приглашены во Дворец Независимости и удостоились заслуженных наград. Не забыли и про мужчин, защитников Отечества, - в этот же день чествовали и офицеров.

Давайте по порядку. Многие из женщин, которые прибыли во вторник во Дворец Независимости, успешно совмещают воспитание детей, профессиональную и общественную деятельность. Особое внимание - тем, кто родил и поставил на ноги пятерых и более детей. Двадцать одну многодетную маму наградили орденом Матери. Представительницы самых различных сфер также получили ордена и медали Франциска Скорины, медали "За трудовые заслуги". Присвоены и почетные звания Республики Беларусь. Что же касается сильной половины, то погоны генерал-майоров получили 9 представителей силовых структур.

Красивая и торжественная церемония не обошлась без приятных сюрпризов для приглашенных. Еще до мероприятия для них провели экскурсию по Дворцу Независимости. Уже после состоялся торжественный прием, в котором принял участие и Глава государства.