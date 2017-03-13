Главная>>Агентство теленовостей>>Главный эфир>>Высокая оценка профессионализма
Главный эфир
RSS
Высокая оценка профессионализма
Скачать Поделиться

12 Марта 2017 21:22

Высокая оценка профессионализма

Был на неделе замечательный повод встретиться не для обсуждения проблем. В среду лучшая половина белорусского общества принимала поздравления. А некоторые дамы накануне 8 Марта были приглашены во Дворец Независимости и удостоились заслуженных наград. Не забыли и про мужчин, защитников Отечества, - в этот же день чествовали и офицеров.

Давайте по порядку. Многие из женщин, которые прибыли во вторник во Дворец Независимости, успешно совмещают воспитание детей, профессиональную и общественную деятельность. Особое внимание - тем, кто родил и поставил на ноги пятерых и более детей. Двадцать одну многодетную маму наградили орденом Матери. Представительницы самых различных сфер также получили ордена и медали Франциска Скорины, медали "За трудовые заслуги". Присвоены и почетные звания Республики Беларусь. Что же касается сильной половины, то погоны генерал-майоров получили 9 представителей силовых структур.

Красивая и торжественная церемония не обошлась без приятных сюрпризов для приглашенных. Еще до мероприятия для них провели экскурсию по Дворцу Независимости. Уже после состоялся торжественный прием, в котором принял участие и Глава государства. 

  

Другие новости

Алексей Талай. Превозмогая себя Аляксей Талай. Пераадольваючы сябе Swimmer Alexei Talay proves nothing is impossible 12.03.2017 21:31 / Главный эфир Алексей Талай. Превозмогая себя
Проверка знаний. ЦТ Праверка ведаў. ЦТ 12.03.2017 21:28 / Главный эфир Проверка знаний. ЦТ
Социальные аспекты госрасходов Сацыяльныя аспекты дзяржвыдаткаў 12.03.2017 21:15 / Главный эфир Социальные аспекты госрасходов
Экспертное мнение Юрия Крупнова Экспертнае меркаванне Юрыя Крупнова 12.03.2017 21:08 / Главный эфир Экспертное мнение Юрия Крупнова
Актуальные вопросы развития страны Актуальныя пытанні развіцця краіны Independence Palace hosts meeting on Belarus’ topical development issues 12.03.2017 21:00 / Главный эфир Актуальные вопросы развития страны

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =