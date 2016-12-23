Во всех храмах страны звучат молитвы за упокой погибших в авиакатастрофе

Главный эфир
25 Декабря 2016 21:32
Во всех храмах страны звучат молитвы за упокой погибших в авиакатастрофеТрагедия омрачила праздник Рождества, который сегодня отмечает весь католический и протестантский мир. Богослужения проходят во всех храмах страны, и, разумеется, звучат молитвы за упокой погибших в авиакатастрофе (видео).
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