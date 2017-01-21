На неделе состоялся визит Александра Лукашенко в Судан

22 Января 2017 21:24

Как нельзя представить себе всю ширь и глубину дельты египетского Нила без его верхней части, так же и полноценное присутствие в регионе великой реки на северо-востоке Черного континента немыслимо без диалога со страной Белого, Верхнего Нила - Суданом. Ольга Макей побывала в Хартуме, где два потока объединяют свои воды, чтобы стать Великим Нилом. Объединяются, чтобы стать сильнее. О верховьях Нила и диалогах в верхах - ее комментарий.

История войн, тотальная нищета и прочий негатив. Такие порой несправедливые ассоциации с Африкой возникают во многом благодаря мировым СМИ. К примеру, Судан. О нем, в основном, новости о спорах мусульманского севера и христианского юга, которые в итоге раскололи самую большую страну континента. Но специалисты о Судане говорят конкретно: эта страна – ключ ко всей Африке. Понятно, что по уровню жизни государство далеко не в числе лидеров. Но официальный Хартум стремится развивать инфраструктуру, промышленность, сельское хозяйство. А для этого нужны не только технологии, кадры и опыт, но и надежные партнеры. В их числе здесь видят и Беларусь.

Главная достопримечательность столицы Судана – Великий Нил. Два его притока Белый и Голубой сливаются воедино именно в Хартуме. А еще Судан – это древние пирамиды. Говорят, здесь их даже больше, чем в Египте, чего не скажешь о туристах. Это направление республике еще предстоит развивать: сказались войны, которые сотрясали эту землю десятилетиями. Но сейчас страна с открытыми и добрыми людьми, готова не только перенимать мировой опыт, но и показывать миру себя.

Местный колорит на главном проспекте вдоль Нила в эти дни и с белорусским акцентом. Красно-зеленые флаги, кажется, здесь, никого не удивляют. Визит Александра Лукашенко в суданских СМИ анонсировали задолго до прибытия гостя. А президент африканской республики Омар Аль Башир лично отправился в аэропорт, чтобы встретить белорусского коллегу.

В отношениях Минска и Хартума экономика пока заметно отстает от политики. Но это дело времени. Как говорится, главное – желание сотрудничать, а оно есть с обеих сторон. Для того чтобы партнерские связи получили, как говорят, импульс, и встречаются президенты. Этих переговоров, без преувеличения, ждали не только политики, но и бизнесмены. Судану, который сейчас выходит из мировой изоляции, нужны технологии, опыт, кадры. Но главное – надежные партнеры, которым можно доверять.

Чтобы было понятнее, общие интересы Беларуси и Судана можно разделить на 4 больших блока:

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. Здесь речь о сотрудничестве в машиностроении. Марки белорусских авто Судану хорошо известны еще с советских времен. БелАЗы нужны в добывающей промышленности. Пользуется спросом продукция Белшины. В 2016 году проданы первые 17 грузовиков МАЗ. И это только начало. Знают в Судане и белорусские тракторы. Во время бизнес-форума подписан контракт на поставку полусотни единиц. Хотя купить в Хартуме такую машину минского производства можно уже сейчас. Следующий этап – создание совместного предприятия.

Мохамед Абдельазим, директор компании по продаже сельхозтехники и оборудования:

"Мы ожидаем, что сборочное производство тракторов появится к концу года. У нас есть земля, здание. Поэтому это не займет много времени. Территориально площадка расположена в 15 км от Хартума. Город расположен в центре страны, поэтому отсюда будет легко организовать поставки в другие части Судана".

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО. Агросектор Судана – это 84 миллиона гектаров, на которых работает 80 процентов населения страны. Тем не менее, сельское хозяйство дает ВВП около 20 процентов. Это значит, что для техники и технологий здесь – непаханое поле. Судан ежегодно импортирует более 2 миллионов тонн пшеницы, выращивает сорго, но хранить урожай негде. Зерносушилками готов помочь Амкадор. Есть проблемы и в животноводстве: в стране 130 миллионов коров, но перерабатывать мясо и молоко негде. Беларусь готова не только обучить специалистов, но и создать здесь пилотное фермерское хозяйство.

ДОБЫВАЮЩАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ. В недрах Судана – медь, руда, мрамор. Страна на третьем месте на континенте по добыче золота. Ежегодно добывает 80 тонн. Но для проведения работ нужны специалисты и карьерная техника. У Беларуси есть и то, и другое.

Министр нефти и газа Судана рассказывает о главном богатстве недр – черном золоте. Участков с доказанными месторождениями десятки. Сейчас страна в поиске инвестиций и технологий. Беларусь готова помочь в доразведке и добыче.

МЕДИЦИНА. На этой сфере в Судане тоже отразилась международная изоляция. Беларусь готова помочь лекарствами и производственными технологиями. Для этого Президент приглашает в Минск суданских фармакологов. Кроме того, будущие медики смогут получить образование в Беларуси.

В итоге встреч деловых кругов подписано контрактов на 50 миллионов долларов – это сумма, превышающая годовой товарооборот. Завизированы и важные политические документы. Среди них и договор о дружественных отношениях и сотрудничестве. Главное, чтобы все планы, прописанные в контрактах и меморандумах, теперь выполнялись без промедлений. Для этого от президентов - конкретные поручения каждому министру.

Как говорят эксперты, сейчас для сотрудничества с Суданом – лучшее время. Санкции, под которыми два десятилетия находилась страна, смягчили, а скоро и вовсе отменят. Государство, долгое время находившееся в изоляции, сейчас открыто миру и искренне готово дружить.

Специалисты называют Судан ключом к Африке, подразумевая, что при грамотном подходе к ресурсам эта страна сможет стать ведущей не только в своей части света. А тот, кто ей в этом помогает, в ответ получает емкий рынок второго по площади континента планеты. Говорят, арабский стиль переговоров вдумчивый и неспешный. Решение примут – если на 100 процентов доверяют партнеру. Судя по визиту и договоренностям, в белорусах здесь уверены.