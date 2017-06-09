В Украине вступил в действие долгожданный безвизовый режим со странами ЕС

11 Июня 2017 21:25

Это было одним из обещаний постмайданного правительства, и на его выполнение у властей страны ушло три года.

Теперь жители Украины, у которых есть биометрические паспорта, могут проводить на территории государств единой Европы до 90 дней в полугодие без права на работу.

Похоже, мечта тысяч украинцев воплотилась в реальность. Кстати, еще на заре Майдана на средства американского Агентства по международному развитию была запущена масштабная пиар-кампания о жизни "как в Европе".

На красочных плакатах были изображены украинки почтенного возраста, которые сейчас (на тот момент это был 2013 год) гнут спину на сельхозработах. И после революции достоинства – с чашечкой кофе и круассаном у Эйфелевой башни. Таких плакатов было выпущено немало, и дай бог, чтобы такое будущее, наконец, наступило.

Но сейчас у украинского "безвиза" есть один серьезный нюанс – это деньги. При въезде в любую из стран Старого Света пограничники могут затребовать подтверждение того, что у путешественника есть средства на то, чтобы въехать в Евросоюз, провести на его территории определенное время и вернуться домой. Средняя сумма – 45 евро в сутки (в зависимости от страны пребывания). Так вот средней украинской зарплаты с натяжкой хватает на пятеро суток жизни в ЕС, а пенсии всего на сутки и еще полдня. Так что позволить себе чашечку кофе в Париже даже без круассана, скорее всего, смогут лишь те украинцы, для которых и виза была не особой проблемой.

А еще на неделе Украина окончательно закрепила курс на вступление в ЕС и НАТО. Соответствующий законопроект был принят в Верховной Раде. На этом фоне немного выбивался из новостной повестки взрыв на территории американского посольства в Киеве 8 июня. В результате инцидента никто не пострадал. Поначалу происшествие расследовали как теракт, затем переквалифицировали в злостное хулиганство.