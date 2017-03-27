В Украине продолжается расследование резонансного убийства Дениса Вороненкова

26 Марта 2017 21:36

Это экс депутат российской Госдумы. В четверг его застрелили возле отеля прямо в центре Киева. На опубликованной записи покушения видно, как киллер несколько раз стреляет в жертву и ее телохранителя. Затем останавливается, чтобы сделать контрольный выстрел и убедиться в том, что Вороненков уже мертв. В это время раненный охранник экс-депутата уже лежа делает несколько выстрелов в киллера. Вороненков погиб на месте, его убийца умер в больнице, сквозная рана в голову оказалась смертельной.

Личность убийцы уже установлена - это гражданин Украины Павел Паршов. Он служил в Нацгвардии, воевал в Донбассе. Кстати, Паршов был призван на воинскую службу, находясь в розыске по обвинению в легализации доходов, полученных преступным путем. Отметим, сам Вороненков также скрывался в Украине от проблем с законом. В России экс-депутата подозревали в рейдерском захвате здания. С февраля бывший парламентарий находился в международном розыске, но утверждал, что его преследование носит политический характер. Правоохранители предполагают, что целью могла быть и супруга Вороненкова Мария Максакова - также экс депутат Госдумы. Кто мог стоять за убийством Вороненкова, неясно. Киев и Москва обменялись традиционными обвинениями в причастности к трагедии.