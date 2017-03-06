5 Марта 2017 21:26

Наша страна в непростое время стала островком безопасности и миролюбия, где у граждан есть все возможности спокойно жить, трудиться и растить детей. Все это может казаться должным, а как иначе? Но, истинную ценность мирного неба понимаешь, когда вооруженные конфликты, насилие, теракты происходят не где-то там, а совсем рядом. В Сумской области Украины экс-бойцы добровольческих батальонов парализовали станцию Конотоп. Цель активистов, которыми руководит экс-партизан и майор запаса Семен Семенченко, – блокировать движение торговых составов из России. Сейчас в Конотопе идет обустройство настоящих инженерных сооружений. Силовики возведению заграждений пока никак не препятствуют.

Рассказывает Юрий Козлов.

С 25 января ветераны боевых действий на востоке Украины организовали блокаду железнодорожных путей, которые связывают неподконтрольные правительству территории с остальной страной. В основном это представители добровольческих батальонов – "нет торговле на крови".

По данным участников блокады, самопровозглашенные республики тратят половину выручки от торговли с Киевом на содержание собственных армий. Вторая половина оседает в карманах заинтересованных лиц – причем, по обе стороны линии соприкосновения.

То, что для отдельных высокопоставленных чинов как в Киеве, так и в непризнанных ДНР и ЛНР, война давно стала бизнесом, в Украине не для кого не секрет. Но нынешняя блокада выглядит как минимум странно. Во-первых, сами "добробаты" ранее неоднократно компрометировали себя связями с олигархами. Во-вторых, активисты – намеренно или нет – бьют не по серым, а по легальным каналам торговли, блокируя не фуры с табаком и алкоголем, а составы с углем. Причем уголь этот – украинский по всем параметрам. До 1 марта добывающие его предприятия официально находились под юрисдикцией Киева. То есть, несмотря на "донбасскую прописку" и войну, платили налоги в украинскую казну и выдавали зарплату рабочим в гривнах, хотя сами непризнанные республики давно используют в качестве валюты для внутренних расчетов российский рубль. 1 марта на фоне блокады самопровозглашенные республики ввели на украинских заводах внешнее управление. То есть, по сути, национализировали их. Отгрузка угля была прекращена. Потери владельца большинства активов – олигарха Рината Ахметова - оцениваются в 800 миллионов долларов.

За происходящим на востоке и политологи, и обыватели наблюдают, мягко говоря, с удивлением. Стране угрожает энергетический кризис, а премьер-министр не требует, а просит протестующих остановить блокаду. Санкцию на ее силовой разгон Киев не дает.

Происходящее в районе блокады уже напоминает "атаманщину" и "махновщину". Бойцы добровольческих формирований разбирают рельсы и варят из них "ежи". На блокирующих периодически нападают неизвестные в масках с битами, арматурой и бензопилами. Милиция молча наблюдает за происходящим.

Кому выгодно это обострение, вопрос открытый – одни СМИ пишут, что в ситуации заинтересован олигарх Игорь Коломойский. Его "Укртатнафта" – монополист на рынке мазута и Коломойскому на руку перевод украинских ТЭС на этот вид топлива. Другие медиа винят в произошедшем членов правительства, пытающихся перераспределить финансовые потоки, третьи – руководство ДНР и ЛНР, которое воспользовались ситуацией, чтобы взять под контроль лакомые куски экономики. В любом случае, пока ситуация развивается по худшему сценарию из возможных и грозит серьезными последствиями и Киеву, и непризнанным образованиям. Для Украины это рост безработицы и цен на электроэнергию – с 1 марта они и так подскочили на 26%, а также веерные отключения электричества и, возможно, очередная девальвация. Безработица и снижение и без того невысокого уровня жизни актуальны и для самопровозглашенных республик, если они не продадут уголь Украине, то не продадут его никому. В России есть свои месторождения антрацита, а Европа с ДНР и ЛНР не торгует. На днях три сталелитейных и горно-обогатительных предприятия, неподконтрольных Киеву, территориях приостановили работу.

Торговую изоляцию Донбасса осудили ряд фракций Верховной рады, США, Евросоюз, страны "Большой семерки". В среду на заседании в Минске ситуацию рассмотрела трехсторонняя контактная группа. Эксперты всерьез опасаются, что попытки разрешить ситуацию выйдут за рамки политического поля и приведут к новому вооруженному обострению в Украине.