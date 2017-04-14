Главная>>Агентство теленовостей>>Главный эфир>>В студии известный политолог Семен Уралов
Главный эфир
RSS
В студии известный политолог Семен Уралов
Скачать Поделиться

16 Апреля 2017 21:41

В студии известный политолог Семен Уралов

В том числе о попытках подорвать стабильность мы поговорили с известным политологом Семеном Ураловым. Долгое время он жил в Украине и видел изнутри, как делаются и к чему приводят майданы. О радикальных технологиях и реставрации фашизма, о том, как социальный протест становится заложником политических амбиций. А также о последних тенденциях в Европе: откуда взялась трещина в едином европейском? И, конечно, последние громкие и тревожные решения Дональда Трампа. Прямо сейчас в нашем интервью (видео). 

  

Другие новости

Интервью с Николаем Бордюжей Інтэрв'ю з Мікалаем Бардзюжам 16.04.2017 21:12 / Главный эфир Интервью с Николаем Бордюжей
Белорусы встретили Пасху Беларусы сустрэлі Вялікдзень 16.04.2017 21:03 / Главный эфир Белорусы встретили Пасху

События

X

Предложи новость





[ Добавить еще ]


(Максимум символов: 3000)
Осталось символов

2+3 =