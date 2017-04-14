Главный эфир
16 Апреля 2017 21:41
В студии известный политолог Семен Уралов
В том числе о попытках подорвать стабильность мы поговорили с известным политологом Семеном Ураловым. Долгое время он жил в Украине и видел изнутри, как делаются и к чему приводят майданы. О радикальных технологиях и реставрации фашизма, о том, как социальный протест становится заложником политических амбиций. А также о последних тенденциях в Европе: откуда взялась трещина в едином европейском? И, конечно, последние громкие и тревожные решения Дональда Трампа. Прямо сейчас в нашем интервью (видео).
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