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В студии "Главного эфира" Виктор Маргелов и Сергей Новицкий
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19 Февраля 2017 21:05

В студии "Главного эфира" Виктор Маргелов и Сергей Новицкий

О том, как раскрепостить деловую инициативу, мы говорим с участниками специальной рабочей группы, которая на неделе встречалась с Главой государства. В студии "Главного эфира" сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, а также генеральный директор предприятия "Хенкель Баутехник" Сергей Новицкий.

  

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