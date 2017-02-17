В студии "Главного эфира" Виктор Маргелов и Сергей Новицкий

19 Февраля 2017 21:05

О том, как раскрепостить деловую инициативу, мы говорим с участниками специальной рабочей группы, которая на неделе встречалась с Главой государства. В студии "Главного эфира" сопредседатель Республиканской конфедерации предпринимательства Виктор Маргелов, а также генеральный директор предприятия "Хенкель Баутехник" Сергей Новицкий.