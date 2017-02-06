В студии - директор Института социологии НАН Беларуси Игорь Котляров и доктор экономических наук Сергей Солодовников

5 Февраля 2017 21:06

Как раз в день Большого разговора Указом Президента Игорь Котляров стал заслуженным деятелем науки. Вместе с нами также заведующий кафедрой экономики и права Белорусского национального технического университета, доктор экономических наук, профессор Сергей Солодовников (видео).