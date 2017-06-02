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В студии аккордеонист-виртуоз Игорь Квашевич
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4 Июня 2017 21:38

В студии аккордеонист-виртуоз Игорь Квашевич

Лучшее детям. 120 городов Беларуси, концерты и благотворительные мастер-классы. Аккордеонист-виртуоз Игорь Квашевич совместно с общественным объединением "Белая Русь" покорил страну музыкально-образовательным проектом. На гастрольной карте Золотого Аккордеона - а именно такое прозвище получил исполнитель - уже 90 городов. В рамках творческих встреч с учениками музыкальных школ и колледжей искусств Квашевич отбирает музыкантов. Тур завершится в октябре серией гала-концертов в каждом областном центре Беларуси и в Минске. Сейчас Игорь Квашевич и его брат Андрей, руководитель этого проекта, в нашей студии (видео).

  

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