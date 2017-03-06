В стране прошла Вторая неделя белорусского предпринимательства

5 Марта 2017 21:08

Продолжаем тему изменений, направленных на развитие экономики и инвестиционную привлекательность. Их обсуждали на Второй неделе белорусского предпринимательства. Ключевым событием стала Ассамблея деловых кругов - расширенная встреча бизнеса и власти; встреча, которая постфактум, по официальной оценке участников, стала важным этапом в развитии этого двустороннего диалога.

Общая задача - перейти от взаимопонимания к взаимодействию. В этом году повестка ассамблеи включила без малого 100 конкретных предложений. Почти готова общая позиция в вопросах дебюрократизации экономики, добросовестной конкуренции, успешной модернизации народного хозяйства.

Инициативы ассамблеи войдут в общий пакет предложений действующей сейчас рабочей группы и до конца марта будут направлены Президенту. О больших задачах малого бизнеса в репортаже Андрея Лаптенка.

Наступление календарной весны кто-то из присутствующих по аналогии даже свяжет с пробуждением бизнеса от спячки. Кажется, деловые круги соскучились по настоящему делу.

Афиша мероприятия была многообещающей. Впервые в рамках ассамблеи Агентство теленовостей даже организовало работу выездной студии, справедливо рассчитывая на оперативные и откровенные диалоги с участниками мероприятия.

Представители политической и экономической элиты, предприниматели, банкиры, зарубежные эксперты. Сосредоточенно и с оптимизмом, или с иронией и недоверием. Но все говорят о времени Ч как нулевой отметке. Еще один шанс переформатировать отношения бизнеса и власти, а процесс улучшения делового климата в стране сделать необратимым.

Владимир Карягин, председатель президиума Республиканской конфедерации предпринимательства:

"Мы одиннадцать лет подряд предлагаем, чтобы, тщательно обсудив, и чтобы четко одним голосом бизнес мог сказать, что нам необходимо, чтобы улучшить деловой климат".

Кажется, задача этой оранжевой брошюры, в которую и уместили национальную платформу бизнеса, - стать зеленой картой и для предпринимательского сообщества, и для властей предержащих. Получится ли? В поисках градуса общего настроения еще в кулуарах большого собрания успеваем спросить: "А собственно, на что рассчитывают?"

Отсутствие слепого единодушия как раз и вызывает доверие. Именно за этим сюда и пришли, чтобы разобраться и высказаться. Вот так вот лицом к лицу представитель власти и предприниматель простым рукопожатием могли закрепить желание работать в команде.

День работы и почти год подготовки. Традиционно - тщательная проработка вопросов повестки дня, которые подсказывает сама жизнь. Но фон для нынешней, 18-й, ассамблеи особенный. Кажется, впервые за долгое время бизнес и власть, если и по-разному иногда определяют погоду у моря, то уж точно понимают, что гребут в одной лодке и непременно надо уметь договариваться.

Как раз не указы, постановления и распоряжения, хотя и о них речь, а именно доверие назовут в платформе самым главным. За годы независимости путь белорусского бизнеса к сегодняшним результатам был тернист. Но многое получилось тогда, когда бизнес доверял власти. Как результат появились и действуют более ста тысяч хозяйствующих субъектов.

Без малого 1,5 миллиона занятых в малом и среднем бизнесе. Это примерно каждый седьмой житель страны.

Из общего числа работающих каждый третий занят в секторе малого и среднего бизнеса.

Это существенная доля в общем белорусском экспорте и импорте.

Почти 30% ВВП страны создает малый и средний бизнес. А это более 12 миллиардов долларов.

Фактически каждый третий рубль для народного хозяйства и в налоговых поступлениях заработан нашими предпринимателями.

Есть и оценка. В рейтинге Всемирного банка. Общее место 37-е почти из двухсот стран. Но главное, отметили желание. Беларусь среди лучших по количеству проведенных реформ.

Атмосферу в кулуарах можно было бы назвать своеобразной панельной дискуссией с таким названием: "Где заканчиваются разговоры и начинается помощь малому и среднему бизнесу"?

Спрашивают про экспорт, пресловутые проверки или когда кредиты для бизнеса станут доступными?

Вопрос вовлеченности белорусов в бизнес-процессы кому-то кажется легко разрешимым.

Конечно, не всем белорусам дорога в бизнес, но тем, кто уже там, лучше бы не мешать. Большинство профильных министерств уже переключилось на диалог с предпринимателями, и все же инертность некоторых чиновников остается проблемой.

Так на какую платформу может опереться сегодня белорусский бизнес?

Для этого нужны условия. Власть обещает их дать. В рамках ассамблеи министры, их заместители, другие управленцы анонсируют ряд решений.

Минторг уже в этом году готов представить пятилетнюю программу развития конкуренции.

Предложения ассамблеи войдут в общий пакет предложений действующей сейчас рабочей группы по стимулированию деловой активности. До 10 марта дополнительно пройдут заседания в ее подгруппах. К концу месяца будут готовы итоговые предложения и направлены Президенту.

То, что в мире происходят тектонические сдвиги, очевидно уже для всех. А вот к чему готовиться? Где и сколько будет препятствий для белорусского бизнеса, идущего на внешние рынки? И самое главное - сможет ли он, наш бизнес, для этого окрепнуть и стать на ноги здесь, внутри страны? От ответов на эти вопросы зависит, сможет ли Беларусь встроиться в новый глобальный экономический формат.