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В столице Грузии официально открылось посольство Беларуси
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25 Декабря 2016 21:43

В столице Грузии официально открылось посольство Беларуси

Знаковое событие для экономических и политических отношений Беларуси и Грузии на неделе состоялось в Тбилиси. Во вторник там официально открылось посольство нашей страны. Договорились об этом президенты еще в апреле минувшего года, когда  Грузию впервые с официальным визитом  посетил Александр Лукашенко. Динамика отношений после продуктивных переговоров на высшем уровне набирает обороты. Весной в Минске прошел представительный бизнес-форум, в сентябре в Тбилиси - национальная выставка Беларуси. И вот еще один важный шаг. Белорусский флаг теперь развевается в одном из престижных кварталов грузинской столицы.

На торжественной церемонии присутствовало немало почетных гостей. Министерский корпус Грузии, деловые круги, парламентарии, дипломаты. Товарооборот в этом году вырос на 70 процентов и достиг 63 миллионов долларов. Однако потенциал значительно выше. 

 

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