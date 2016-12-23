В столице Грузии официально открылось посольство Беларуси

25 Декабря 2016 21:43

Знаковое событие для экономических и политических отношений Беларуси и Грузии на неделе состоялось в Тбилиси. Во вторник там официально открылось посольство нашей страны. Договорились об этом президенты еще в апреле минувшего года, когда Грузию впервые с официальным визитом посетил Александр Лукашенко. Динамика отношений после продуктивных переговоров на высшем уровне набирает обороты. Весной в Минске прошел представительный бизнес-форум, в сентябре в Тбилиси - национальная выставка Беларуси. И вот еще один важный шаг. Белорусский флаг теперь развевается в одном из престижных кварталов грузинской столицы.

На торжественной церемонии присутствовало немало почетных гостей. Министерский корпус Грузии, деловые круги, парламентарии, дипломаты. Товарооборот в этом году вырос на 70 процентов и достиг 63 миллионов долларов. Однако потенциал значительно выше.