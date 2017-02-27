В США в разгаре судебные разбирательства о беспорядках в день инаугурации Трампа

26 Февраля 2017 21:20

Посвященные годовщине Майдана акции также прошли в США. На Манхэттене – недалеко от штаб-квартиры ООН – активисты развернули плакаты "Обаму – в тюрьму" и "Ваш враг – Джордж Сорос". Демонстранты раздавали прохожим листовки с информацией о влиянии США на украинский кризис трехлетней давности и назвали смену власти в Украине "жестоким переворотом, осуществленным при активном участии групп неонацистов".

Организаторы акции в Нью-Йорке заявили, что сегодня ситуация в США также может развиться по украинскому сценарию: люди, свергавшие Януковича, в основном это финансовая элита страны, пытаются выступить против Дональда Трампа. Впрочем, пока американские власти раздают печеньки только участникам антиправительственных выступлений за рубежом. Внутри страны пришедшим на такие манифестации раздают штрафы и тюремные сроки.

Сейчас в Соединенных Штатах в разгаре судебные разбирательства по делу о массовых беспорядках в день инаугурации Дональда Трампа. Подсудимых – а их более двухсот – обвиняют в вандализме, а также использовании масок, шарфов и темных очков для сокрытия личности. По местным законам, обвиняемым может грозить до 10 лет тюрьмы и штраф до 25 000 долларов. Вот такая вот свобода митингов.