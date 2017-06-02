4 Июня 2017 21:09

Самое важное, наверное, - как можно раньше, с детства даже, выбрать свое дело жизни. Или чтобы это дело выбрало тебя. Такой выбор сделан или предстоит сотням тысяч белорусов, которые на неделе шагнули во взрослую жизнь. В школах прозвенел последний звонок. Свои парты в этом году покинули почти 58 тысяч выпускников. Этот день - возможность сказать "спасибо" тем, кто 11 лет учил самостоятельности, давая не только знания, но и первые уроки жизни. Радостный и грустный - последний звонок - это прощание не просто со школой, но и с лучшим временем беззаботного детства.

Но отдыхать выпускникам пока рано. Начались итоговые экзамены. А скоро уже абитуриентов ожидает самая горячая пора - вступительная кампания. Пока же девушки и юноши готовятся к выпускному балу. В этом году он пройдет 9 и 10 июня.