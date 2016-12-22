18 Декабря 2016 21:27

Резонансное дело разжигания межнациональной розни на неделе обросло новыми подробностями. В Сети появилась информация о заказах на белорусофобские статьи для сайта агентства Regnum. В обнародованной переписке с кураторами речь идет о подборе "правильных" авторов публикаций.

Фигурируют фамилии задержанных на прошлой неделе Павловца и Шиптенко. Кроме того, зарубежные кураторы прописывали авторам конкретные темы для манипуляций общественным мнением. Общий посыл заключался в том, чтобы дискредитировать внутри- и внешнеполитический курс Беларуси.

Тема белорусофобской пропаганды вышла за рамки нашего медийного пространства. На нее обратили внимание и ведущие мировые СМИ. Этой теме посвящена большая статья на сайте русской службы Би-Би-Си.

Арестом трех блогеров, названных "адептами русского мира", белорусская власть не только "показала зубы Москве", но и объединила в защите права белорусов "людьми зваться" широчайшие слои населения - от обывателей до чиновников, от оппозиционеров до милиционеров. На интернет-форумах по этому поводу - редкое единодушие.

Единодушную реакцию белорусского общества понять легко. Мы - народ, который прошел через войны и лихолетия, чтобы впервые в истории получить право жить в свой независимой стране. Получили право и с достоинством его реализовали. И тут нам говорят, что Беларусь - это недогосударство, что язык у нас не настоящий, и нации такой, как белорусы, вовсе не существует. Знакомый в истории ход мыслей.

Самые страшные преступления начинаются с дегуманизации. Сначала объявляется какой-то народ плохим или неправильным. А затем такому народу вообще отказывают в праве быть, не то, что иметь свое государство. Кому, как белорусам, этого не знать. Это у нас уже в генетической памяти. Поэтому межнациональный мир, согласие, уважение ко всем народом в Беларуси - это особая ценность, вокруг которой есть полный общественный консенсус и которая оберегается всеми институтами государства.