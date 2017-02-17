В Раубичах прошли соревнования "Снежный снайпер"

19 Февраля 2017 21:27

Если раньше детей защищали от улицы, то сегодня родители готовы на все, чтобы ребенок оторвался от гаджетов и вышел на свежий воздух. И вот здесь, дорогие друзья-взрослые, уже наша с вами задача - заинтересовать, мотивировать, вовлечь в то, что не только интересно, но еще и полезно. В этом смысле соревнования "Снежный снайпер", которые уже несколько лет собирают мальчишек и девчонок самых разных возрастов, кажется наилучшим рецептом.

И биатлон рождается в Раубичах. Спорткомплекс, которому под силу принять взрослый чемпионат мира, в выходные стал местом проведения соревнований "Снежный снайпер". 36 тысяч из всех областей и города Минска - в начале отбора, до финала дошли 168 сильнейших. Они и боролись за медали в масс-старте и смешанных эстафетах. Кстати, в Беларуси недавно начали внедрять новую систему отбора, в основе которой лежит генетическая предрасположенность ребенка к тому или иному виду спорта. Экспериментальная группа создана в Новополоцке. Символично, что это нововведение совпало с юбилейным, 10-м, "Снежным снайпером", который впервые прошел в Раубичах и в новом формате. Спортсмены соревнуются не в отдельных дисциплинах - стрельбе и лыжных гонках - а в полноценном биатлоне. Наибольшее число медалей собрали биатлонисты из Минской области.