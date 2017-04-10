В пятницу Президент провел большой диалог с ученым сообществом

9 Апреля 2017 21:30

В пятницу Александр Лукашенко провел большой, откровенный и неформальный диалог с ученым сообществом. Он длился не рекордные, но внушительные 5,5 часов. Без пафоса и шапкозакидательства. Обсуждали исключительно болезни и проблемы.

Вырабатывали, как сейчас модно говорить, "дорожную карту" модернизации науки. Ну а что в ней? Давайте по порядку. Структура. Есть предложения вывести Академию наук из-под патроната и прямых госзаказов государства. Сделать общественной. Но это автоматически снизит вес ученых в госуправлении, а за экономией средств можно потерять прорывные разработки и целые научные школы. Те же опасности - если дробить Академию на профильные НИИ. Пропадает эффект мультипликатора, или синергии.

Второе. Внедрение разработок и эффект от науки. Уже решено: последнее слово в реализации новаций за Академией наук. При этом министерства могут и должны нагружать ученых госзаказом. Это было и во время совещания. Минпром заказал новые материалы и комплектующие для автомобильной индустрии. Агросектор - морозо- и влагоустойчивые культуры. Вспомните, какие у нас суровые зимы и паводки по весне.

Ну и третье. Финансирование и риск ошибки. Наши ученые хоть и гении, но люди, а значит, могут ошибаться. Исследования могут не оправдывать себя в деле. Сегодня такие провалы оплачивает наука, возвращая деньги в бюджет. Так вот ученые просят венчурные фонды для рискованных исследований. Один уже создан. На подходе еще два фонда. Самые сложные и дорогие, но имиджевые проекты готов из резервного фонда поддержать лично Президент. Так уже было с трансплантацией и космосом.

Четвертое. Защита диссертаций, экспертиза новаций и материальное стимулирование. Степени - только по заслугам. Практикам - упрощенная защита. Новая методика экспертизы введена и доказала свою эффективность — отсеяны мелкотемье и "вечные двигатели". При этом Президент подчеркнул, - закрытых тем для ученых нет и не будет. Хотя приоритет тому, что нужно экономике Беларуси здесь и сейчас, и тому, что можно завтра продать на внешний рынок. От эффекта разработок зависит и вознаграждение. Поощряется кластерный подход и поиск внебюджетных фондов.

А еще… Бытовой, но важный момент. Президент пообещал пересмотреть шкалу бюджетных зарплат и решить вопрос с жильем для молодых ученых. Это далеко не все темы, поднятые в разговоре о большой науке. Он, собственно, и не завершен. Пока поставили многоточие. А вот точку - в сентябре. В формате обращения Главы государства к научному сообществу. К этому моменту сами ученые вместе с чиновниками, правительством и реальным сектором должны подготовить что-то вроде Новой Конституции для научного мира. От школьной парты до лабораторий и светил-академиков. И все это должно стать кульминацией Года науки.