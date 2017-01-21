В пятницу Президент подписал решение на охрану государственной границы на 2017 год

22 Января 2017 21:03

Начнем "Главный эфир" с безопасности. Без нее, согласитесь, не выстроишь ни политику, ни экономику, да и внешние связи будут не столь актуальными, когда внутри неспокойно. С каждым годом "военная дипломатия", когда вместо слов звучат выстрелы, все громче доказывает: безопасность – главный фактор комфортной жизни. Жестокие теракты, кризис беженцев, боевые действия в Украине, сражение с ИГИЛ в Сирии – анализируя все новые очаги неспокойной планеты, эксперты все чаще разводят руками: мир уже никогда не будет прежним.

К условиям, которые меняются постоянно, нужно быть готовым и уметь приспосабливаться. В том числе в части противостояния тем, для кого этот мир построен на страхе и жертвах. Это значит - особое внимание охране своих рубежей, новые методы защиты и непрерывное повышение их уровня.

Новостные ленты фактически каждую неделю подсчитывают жертв, и в такой ситуации учиться на чужих ошибках подталкивает сама жизнь, а инвестиции в безопасность становятся важнейшим приоритетом. Ведь небольшая Беларусь - на перекрестке миграционных путей. Неспокойная Европа и Украина - открытая граница с Россией, а там и вся Средняя Азия, что это означает – подумайте сами. Впереди у нас интервью с Брэнсоном МакКинли, который долгое время возглавлял международную организацию по миграции. Оценим работу нашей страны в данном направлении. Но обо всем по порядку.

В пятницу гарант белорусского суверенитета и Главнокомандующий Александр Лукашенко подписал решение на охрану государственной границы на 2017-й год.

Традиция? - Да. Ритуал? - Тоже да. Но кто будет спорить сегодня, что защита рубежей - это важный, если не важнейший, фактор национальной безопасности? С границы начинается Родина и противодействие всему трансграничному злу - от незаконной миграции до работорговли и контрабанды. В Евросоюзе мы видели к чему приводит невнимание политиков к обстановке на границе. Решение, пусть и тактическое, на текущий год, но работает на стратегическую безопасность государства.