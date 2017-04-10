В отношениях Беларуси и России нерешаемых вопросов нет

9 Апреля 2017 21:02

В начале рабочей недели произошли два события, которые, увы, наложились друг на друга: жуткий теракт в метро Санкт-Петербурга и долгожданная рабочая встреча лидеров Беларуси и России во Дворце конгрессов в Стрельне. Это всего в 20 километрах от злополучного перегона между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт". В момент взрыва оба президента направлялись на встречу. Оба в режиме реального времени получали доклады спецслужб, экспертов и специалистов. Первые соболезнования лично Владимиру Путину прозвучали от Президента Беларуси спустя всего полчаса. Первые распоряжения о ликвидации последствий теракта, розыске преступников и поддержке пострадавших Президент России отдал в ходе протокольной съемки встречи в первые ее минуты.

За этими мгновениями весны напряженно следили не только в Беларуси и России, но и во всем мире. Первая реакция союзников, первые их решения показали, насколько жизнеспособен наш Союзный договор и как два государства способны реагировать на вызовы безопасности. То, что было дальше, вы видели. Наши журналисты освещали оба события (теракт и рабочую встречу) в режиме реального времени.

К теракту мы еще вернемся, он оставил много вопросов. А вот встреча принесла нам долгожданные ответы. О них президенты рассказали сразу после пятичасового переговорного марафона.

А в конце недели Александр Лукашенко подвел итоги во время встречи с научным сообществом.