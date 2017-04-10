В Норвегии предотвратили теракт

9 Апреля 2017 21:23

В Осло возле одной из станций метро было обнаружено взрывное устройство. Район происшествия был оцеплен. Эвакуированы люди, в том числе и посетители ресторанов и кафе. Бомбу взорвали саперы. После этого полиция сообщила, что задержан подозреваемый, не уточняя подробностей.

В Скандинавском Королевстве были усилены меры безопасности после того, как в пятницу в столице соседней Швеции мужчина на угнанном грузовике проехал по пешеходной улице, сбивая людей. Четыре человека погибли, 14 были ранены.