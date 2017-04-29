В Минске прошел международный форум профсоюзов

30 Апреля 2017 21:12

Глобальные тенденции таковы, что, по прогнозам экспертов, совсем скоро некоторые профессии могут просто исчезнуть. Уже сегодня человека на производстве часто заменяет автоматика и роботы. Как на этом стремительно меняющемся рынке сохранить ценность кадров и, главное, рабочие места?

Все эти темы на неделе обсудили на международном и по-настоящему глобальном форуме профсоюзов, который прошел в Минске. В одном зале собрались представители 30 стран мира - все с одной целью: вместе выработать пути решения кризисов на рынках труда. А также обсудить новые формы занятости и специальности, когда человек и вовсе не привязан к рабочему месту: оно - где угодно, главное - доступ в Интернет. Конкурировать на новом рынке сложно, но можно - уверены в Федерации профсоюзов.

Уже во второй день форума гости побывали на производстве белорусского машиностроительного гиганта. Основной темой здесь стала охрана труда. По итогам форума специалисты профсоюзной сферы обсудили новые инициативы, с которыми вернутся домой. Например, эксперт из Испании заинтересовался белорусским опытом предоставления первых рабочих мест молодым специалистам – в этой европейской стране проблема безработицы молодежи как никогда острая: 40% выпускников не могут найти работу в своей стране и эмигрируют. Одно из предложений Федерации профсоюзов нашей страны - создание специального фонда, из которого, в случае банкротства предприятия, будут компенсироваться финансовые потери.