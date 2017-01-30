В конце недели на пост главы Минздрава назначен Валерий Малашко

29 Января 2017 21:16

Новый министр долгое время работал в медицине. У него богатый управленческий опыт в системе здравоохранения. Прошел путь от простого врача до руководителя Могилевской областной детской больницы. Работал заместителем председателя облисполкома в Могилеве, где курировал социальную сферу. Еще совсем недавно Валерий Малашко занял должность министра труда.

Александр Лукашенко пояснил, почему потребовалась такая быстрая ротация. Претендентов на эту важную должность руководителя Минздрава было много - больше десятка человек, но коллеги высказались именно за кандидатуру Малашко, который имеет большой авторитет в медицинском сообществе. Это принял во внимание Президент. На встрече Глава государства начал разговор, иронично сказав, что в таком стремительном переходе есть и его вина.

В последние годы в стране проведена модернизация системы здравоохранения. Но, несмотря на заметные достижения белорусских медиков, Президент нацелил нового министра на то, чтобы повышать и доступность, и качество медицинской помощи.

Еще кадровое обновление затронуло местную вертикаль. Новые главы исполкомов в 7 районах. Обновился состав заместителей министров в Минспорта, Минсельхозпроде, в экономическом ведомстве и в Минэнерго. Общаясь с теми, кто получил новую работу, Президент говорил о необходимости усилить власть руководителей на местах и поднять исполнительную дисциплину.

Как видим, общаясь с назначенными управленцами, Александр Лукашенко особо обратил внимание на ответственность и честность, как главные качества, которыми должен обладать руководитель любого уровня. И затронул тему нашумевшего задержания бизнесмена Александра Кныровича. КГБ Беларуси вскрыл и пресек противоправную деятельность должностных лиц коммерческих структур, предприятий ЖКХ и сферы энергетики, организовавших коррупционную систему поставок продукции для госнужд по завышенной стоимости. По результатам оперативной разработки задержаны и помещены под стражу в СИЗО КГБ 11 человек, которые признали вину. Среди них и руководитель компании “Сармат Термо-Инжиниринг” Александр Кнырович.