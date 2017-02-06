В фокусе Большого разговора с Президентом ожидаемо экономика

5 Февраля 2017 21:08

От стратегической модели (куда и с какой скоростью идем) до сугубо прикладного, как говорят, от жизни, это - зарплаты, производительность, конкуренция государственного и частного, льготы, кредиты и возмещение госзатрат - нашумевший третий декрет о так называемых тунеядцах. Давайте дедуктивно - от частного к общему.

Злободневно - иждивенцы. Когда плодами цивилизации пользуются все, а вот возмещают лишь легальные трудяги. Президент расставляет акценты: цель - не заработать, а вывести из тени серый бизнес, зарплаты в конвертах, асоциалов и т. н. маятниковую занятость. Это когда пару-тройку месяцев трудишься за рубежом, а потратить, подлечиться, научиться и отдохнуть возвращаешься в Беларусь. Пока налоговые и местная власть сверяют базы данных на миллионы людей, досадных промахов, увы, не избежать. И в иждивенцы действительно могут записать добросовестного плательщика или человека, реально попавшего в сложную жизненную ситуацию. Потерял работу, травма, болезнь, семейная трагедия - всего в законе не пропишешь. Действовать надо не по закону, а по справедливости. Отсюда универсальный рецепт, которым дополнили декрет - гражданину, попавшему в затруднение, гарантирована поддержка местной власти и отмена налога. Решение - на самом человечном, базовом уровне власти.

Второе резонансное - зарплаты. По-народному - "по пятьсот". Средняя по стране планка поднята Президентом, в первую очередь, для правительства, бизнеса и управленцев всех уровней. Ключевые аргументы: не дать, а заработать, это производительность труда, опережающая в росте. Частнику, кто искусственно занижает доходы персонала, предупреждение: не будет справедливых доходов для людей, посмотрим, насколько справедливо тратят владельцы и топ-менеджмент. Чиновникам, заранее сложившим руки и уверяющим: "по пятьсот - невозможно", строгое предложение искать иное место работы. Тем более, до нормального по белорусским меркам уровня зарплат нам расти не так уж много. Долларов 80 в эквиваленте.

Еще из важного - комфорт для инвестора, с одним лишь ограничением - собственность на землю. К ее введению общество не готово. Но есть долгосрочная аренда. Кроме того, максимально льготные условия в индустриальном парке и ПВТ, свободных экономических зонах и в провинции. Отдельно для агрофермеров, айтишников, тех, кто берет пустующие цеха-неликвид или привозит технологии. Готовится тотальная реформа проверок, их сведут к минимуму, но повысят ответственность. Поддержка и с самым востребованным ресурсом сегодня - деньгами. Глава государства анонсировал китайскую кредитную линию в 700 миллионов долларов для малого предпринимательства. Бизнес малый, а деньги внушительные.

Это важные, но все же частности. А вот общая идея диалога, подчеркиваю, диалога, о белорусской экономической модели буквально пронизывала весь Большой разговор с Президентом. В той или иной форме она присутствовала все 7 с лишним часов общения. Будь то 11 пособий на детей, строительство жилья, почти завершенные переговоры с МВФ, внешние рынки или злополучный кредит некому чиновнику под 3% (тему поднял главный редактор "Народной воли" Иосиф Середич). Президент, кстати, потребовал разобраться. При этом кульминация все же в диалоге Главы государства, либерального экономиста Ярослава Романчука, профессора Сергея Солодовникова и в присутствии бизнеса и декана экономического факультета БГУ Михаила Ковалева.

Суть спора. Ярослав, как и большинство либералов, проповедует быстрые и жесткие реформы: приватизацию и сокращение функций государства. Президент не оспаривает базовые законы экономики, но идет от жизни, от людей и от эффективности. Профессор Солодовников отстаивает реальный сектор, финансовые пузыри часто лопаются, и на опыте Британии и Германии доказывает, что шоковая терапия - рецепт негодный, и серьезные экономики так не развиваются.

А вот и мнение еще одного незримого участника диалога. На его работы, впрочем, часто ссылался Президент - экономиста Михаила Ковалева. На взгляд профессора, зная темпы развития Беларуси за 2 десятилетия, лишь крайне необъективный человек позволит себе назвать белорусскую модель неэффективной.

Михаил Ковалев, декан экономического факультета БГУ:

"ВВП на душу населения, который в 1995 году был всего 3800 долларов, в 2016 даже с учетом падения - 17500 долларов, рост в 4,5 раза, а следовательно, среднегодовой рост был 7,5%. Это хуже только по сравнению с Китаем или парой других стран... Еще 5 лет назад мы были во второй сотне стран в знаменитом рейтинге Doing business. В этом году мы на 44 месте. То есть, с регулированием, и это показала сегодняшняя беседа, в стране обстоит все более-менее нормально. А вот с управлением госсобственностью, с их рентабельностью, эффективностью, на мой взгляд, есть проблемы".