В Европе пытаются бороться с фейковыми новостями на законодательном уровне

На мифотворчестве с пугающим постоянством попадаются даже авторитетные, казалось бы, источники. Тот же CNN на неделе был уличен в организации постановочного митинга в центре Лондона. По задумке журналистов авторитетного телеканала, группа людей должна была изображать мусульман, пришедших почтить память последнего теракта в британской столице. На кадрах, которые сняли очевидцы "спектакля", видно, как режиссеры расставляют людей, показывают им, как правильно держать плакаты. Однако представители CNN обвинения в постановке митинга отвергают.

Вообще, большую часть новостей можно отнести к фейку, если в основе лежит какая-то полуправда. Причем сегодня буквально несколько символов в соцсетях могут пошатнуть акции мирового гиганта или привести к напряженности между государствами.

На это приходится реагировать. В Германии, к примеру, детей будут обучать распознавать "фейковые новости". В федеральной земле Мекленбург - Передняя Померания появится новый предмет, который поможет подросткам ориентироваться в информационном пространстве.

Более того, с фейком в Европе пытаются бороться на законодательном уровне. Недавно правительство той же Германии поддержало законопроект о введении штрафов для соцсетей за разжигание ненависти и фейковые новости.

Наказание далеко не мягкое. Размер выплат может достигать 50-ти миллионов евро. Персонально топ-менеджеры тоже заплатят - до 5-ти миллионов. Соцсети против и призывают найти "европейское решение" проблемы. Что это значит? Попытался понять Андрей Лаптенок.

Традиционно СМИ оказывали достаточно сильное влияние на события, происходящие в обществе. Сегодня каждый интернет-пользователь может создать фейковую новость и распространить ее публично. Сейчас это происходит значительно легче и даже изящней. Поэтому и спешат с контрмерами. В Австрии придумали целую платформу, на которой размещают факты разоблачений таких новостей.

Плюс, так сказать, юридическое сопровождение. Недавний пример - австрийский суд обязал Facebook удалить оскорбительные публикации. Иск был подан местной Партией зеленых, когда репутация их лидера пострадала от фейковых сообщений.

Кристиан Керн, Федеральный канцлер Австрии:

"Политика и СМИ на пару обслуживают популизм. Доминируют сенсации, и настоящие деловые новости не находят отклика в СМИ, особенно в социальных сетях. Бал правит инсценировка. В нашей стране, в Австрии политическая жизнь - это на 50% инсценировка".

Главный объект критики - интернет-гиганты, включая Facebook , Twitter и Google, которые далеко не всегда оперативно удаляют ложные комментарии со своих платформ. На тропу войны с фейком встала не только Австрия. С начала года Франция, Великобритания, США пытаются продумать механизм контроля интернет-новостей. В Германии уже действуют. Одобрен план по введению штрафов на сумму до 53 миллионов долларов против соцсетей, которые не будут удалять фейковые новости после жалоб пользователей.

Йоханн Оберауер, издатель (Германия):

"Нельзя отдавать общественное мнение на откуп Facebook или Twitter. Газеты, ТV и другие издания действуют в соответствии с требованиями законодательства, тогда как соцсети не платят налоги, но пишут все, что хотят".

Эксперты единодушны: использование социальных сетей в политических целях может иметь масштабные последствия. Впрочем, вопрос контроля распространения информации принимает порой радикальные формы. Решение официального Киева о запрете "Яндекса", "ВКонтакте" и "Одноклассников" в самой Украине встретили неоднозначно.

Виталий Сыч, главный редактор еженедельника "Новое время" (Украина):

"Многие сочли непропорциональным такое решение Президента и спецслужб. Ладно запретить государственным организациям и служащим пользоваться Mail.ru, это логично. Запретить им “ВКонтакте”. Но почему нужно подросткам запрещать обмениваться видео, фото и слушать музыку, многим осталось непонятно".

Впрочем, Интернет не остановить, как и подконтрольную поляризацию мнений. Ведь правду или неправду распространяют рядовые члены общества. Любой факт в Интернете теперь выглядит одинаково.

Денис Кривошеев, экономический обозреватель (Казахстан):

“Что считать фейком? Вообще 95% новостей можно отнести к фейку, потому что если в основе лежит какая-то полуправда, какие-то политические интересы или, например, идеология, это тоже фейк!”

Необходим новый способ определения сведений, заслуживающих доверия. Часто не спасает и репутация источника информации. Авторитетная “Ле Фигаро” купилась на поддельный Твиттер-аккаунт министра культуры Франции и одной из первых опубликовала ложную информацию о кончине нобелевского лауреата Светланы Алексиевич. В итоге Алексиевич пришлось лично опровергать слухи о своей смерти.

Юлия Йакель, генеральный директор издания Gruner+Jahr (Германия):

"Соцсети больше не являются связующим звеном между друзьями. Facebook не должен заниматься решением проблем беженцев или климатических изменений, а было бы лучше, если бы он взял ответственность за фейковые новости и сам себя регулировал".

Идея надзорных органов, которые должны выявлять несоответствия и требовать исправления информации, скорее всего будет поддержана. Но и сами компании уже объявили о некоторых мерах. Facebook пообещал нанять три тысячи человек стороннего персонала, которые займутся цензурой фейка внутри сообщества пользователей. Google разрабатывает технологии выявления и даже исправления ложных заявлений. Впрочем, вполне понятны и опасения по поводу того, что интернет-гиганты, разрабатывающие и внедряющие такие технологии, право фильтровать информацию пока оставляют за собой.