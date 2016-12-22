18 Декабря 2016 21:29

В четверг Генштаб России рапортовал о взятии всех районов Алеппо. В восточную часть города - ранее ее занимали боевики - возвращаются мирные граждане, продолжается разминирование территорий. Для самих экстремистов был открыт гуманитарный коридор. Участники вооруженных формирований - это и представители умеренной оппозиции, и экстремисты - смогли беспрепятственно покинуть город. Несколько сотен боевиков предпочли сложить оружие и сдаться властям.

В СМИ Алеппо часто называли сирийским конфликтом в миниатюре. Здесь столкнулись интересы всех задействованных игроков - как внутренних, так и внешних. Освобождение города военные аналитики считают переломным моментом в кризисе. Впрочем, перед сирийским правительством все еще стоит очень много задач. Сейчас на первый план выходит борьба непосредственно с "Исламским государством". Неделю назад боевики этой группировки смогли отбить у войск Асада Пальмиру. Это древний город, который уже находился под контролем джихадистов в 2015-м. Власть исламистов жители Пальмиры запомнили очень хорошо - массовые казни, пытки, уничтожение античных памятников, которые охранялись ЮНЕСКО. Сейчас официальный Дамаск совместно с Москвой планируют контрнаступление на Пальмиру.

Что ж, многие аналитики считают, что взятием Алеппо сирийские войска поставили точку в длинной истории "арабской весны". Скорее, правда, многоточие… Кстати, с момента начала серии потрясений на Ближнем Востоке и в Северной Африке прошло ровно шесть лет. 17 декабря 2010-го гражданин Туниса Мохаммед Буазизи поджег себя у здания мэрии города Сиди-Бузид. Поступок молодого тунисца, который таким образом протестовал против охватившей страну коррупции, спровоцировал массовые антиправительственные выступления. Они могли остаться незамеченными мировым сообществом, если бы в ситуацию не вмешались внешние силы. С подачи зарубежных политтехнологов искра тунисской революции была раздута до пожара, который охватил два десятка государств.