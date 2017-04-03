2 Апреля 2017 21:15

Теперь снова об обеспечении безопасности в стране, что в наше время стало едва ли не главной головной болью даже самых развитых государств. У нас, слава Богу, спокойно, но случилось так не само собой, все это результат огромного труда, а теперь еще и все более продвинутых технологий.

Одно из ноу-хау на неделе обсуждали во Дворце Независимости. В Беларуси создадут республиканскую систему мониторинга общественной безопасности. Такое решение принято по результатам разговора Президента с представителями силовых ведомств. Разрозненные сети наблюдения планируется объединить. В результате правоохранители получат платформу, позволяющую автоматически в режиме реального времени анализировать ситуацию в разных уголках страны и мгновенно информировать о происходящем.

Подобные системы действуют во многих странах мира, они показали свою эффективность. В самом подглядывающем городе планеты - Лондоне - средний житель Сити в объективе камер слежения находится от 8 до 12 часов в день. От парковки и офиса до собственного двора. Определенные элементы системы мониторинга общественной безопасности уже работают в Беларуси. В частности, более 6 с половиной тысяч объектов оборудованы комплексами видеонаблюдения. Планируется, что информация будет аккумулироваться в едином центре. Туда же поступят и данные со специальных детекторов, датчиков дыма, пламени и взрывчатых веществ. Новая система значительно увеличит возможности по обеспечению безопасности.