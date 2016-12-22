18 Декабря 2016 21:23

Кадры в этой сфере влияют на самочувствие, эффективную работу и спокойный сон тысяч белорусов. Речь о Комитете государственного контроля. Проверять так, чтобы не создавать лишних проблем, и наказывать - если на то есть веские основания. Пожалуй, этого ждет от ревизоров и Глава государства, и сами белорусы. Ведь от тех, кто неожиданно стучит в дверь, зависит и бизнес-климат, и деловая инициатива в стране.

В Беларуси необходимо создать оптимальную систему контрольной деятельности. Таков итог обстоятельного разговора у Президента. Около месяца межведомственная группа под руководством генпрокурора проводила проверку эффективности работы Комитета госконтроля. До этого проходил мониторинг самой прокуратуры и других органов власти. Недостатков в работе ревизоров хватает. Президент Беларуси требует от проверяющих действовать аккуратно и справедливо.

Одно из поручений - проанализировать существующие нормы, например, в области санитарии и пожарного надзора, и внести необходимые корректировки. Излишние проверки бизнеса и предприятий ни к чему. В ближайшее время Комитет госконтроля уделит внимание совершенствованию процесса госзакупок. Нужно исключить все "лазейки" для договорных тендеров. В центре внимания ревизоров будет и реализация крупных инвестпроектов.

Работу силового блока и оборонных ведомств в четверг Президент обсуждал с госсекретарем Совбеза Станиславом Засем. Речь шла об оптимизации структур и подготовке кадров. Вопрос совершенствования системы обучения в военных вузах Александр Лукашенко поднимал не раз. Глава государства ставил задачу сделать подготовку кадров приближенной к современным реалиям и практикоориентированной. Сроки обучения по отдельным специальностям пересмотрят. Коснется это, в том числе, будущих военных летчиков и связистов.

Станислав Зась также доложил о подготовке пакета предложений по оптимизации структуры МВД, такая возможность есть. Госсекретарь привел пример работы ГАИ. По сравнению с прошлым годом на 13% сократилось количество аварий и погибших в них людей. Во многом это благодаря современным системам видеофиксации и другим мерам, принятым в Беларуси. Есть положительная динамика и в борьбе с преступностью. Такая статистика позволяет делать шаги по оптимизации сил и средств, задействованных в обеспечении безопасности. Но к этому вопросу будут подходить поэтапно и выверенно.