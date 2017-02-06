В Беларуси на неделе родился новый политический термин - Большой разговор

5 Февраля 2017 21:03

Именно он пришел на смену традиционной пресс-конференции, проводимой Александром Лукашенко для представителей СМИ. Нет, они тоже были участниками этого мероприятия, но вместе с политологами, экономистами, общественными деятелями, аграриями, промышленниками. Всего в зале присутствовало порядка 150 человек. Президент сразу предлагает - обсуждать будем любые волнующие вопросы, ставить их и тут же обсуждать. Высказаться может каждый, микрофоны и за круглым столом, и на трибунах. Все в прямом эфире на "Беларусь 1".

Где-то даже показалось, что собравшиеся эксперты не полностью воспользовались предоставленной возможностью, порою заменяя напрашивавшийся обмен мнениями вопросом Президенту, хотя и это, понятно, уникальная возможность. Впрочем, были и споры. Тот же Ярослав Романчук активно настаивал на либерализации предпринимательской деятельности, призывал к приватизации. Экономист Сергей Солодовников с ним спорил, председатель СПК "Агрокомбинат “Снов” Николай Радоман жаловался, что предприятия заставляют акционироваться, депутат Елена Анисим спросила о смертной казни. Еще была масса вопросов о взаимоотношениях с Россией и Западом, белорусском языке, спорте, школе, Декрете №3 и вечный вопрос о национальной идее. Весь разговор длился рекордные 7 часов 20 минут. Нам бы хотелось начать программу с этих слов Президента, наверно, самых ценных слов.