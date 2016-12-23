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В авиакатастрофе под Сочи погибли 92 человека
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25 Декабря 2016 21:15

В авиакатастрофе под Сочи погибли 92 человека

Среди них - 9 журналистов, военнослужащие, три съемочные группы, наши коллеги с телеканалов НТВ, "Звезда", ОРТ. Врач Елизавета Глинка, та самая Доктор Лиза, которая  посвятила свою жизнь светлому делу - помощи обездоленным, а еще она вывозила на лечение в Россию тяжело больных детей из горячих точек. Совсем недавно Елизавета Глинка получала награду из рук президента России и сказала вот такие слова. Они, к сожалению, стали пророческими.
А еще в авиакатастрофе погиб почти в полном составе хор   ансамбля песни и пляски Вооруженных сил России имени Александрова - всего 68 человек. Коллектив легендарный, был образован в 1928 году и является настоящей жемчужиной  мировой культуры. Артисты планировали дать концерт для военнослужащих.    

 

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