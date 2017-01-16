Уточнен список тех, кто не должен платить налог за неучастие в финансировании госрасходов

15 Января 2017 21:07

На неделе изменения внесли в один из наиболее обсуждаемых в обществе декретов об уплате налога на тунеядство. О необходимости это сделать шел большой разговор в декабре на совещании у Президента. В итоге обозначенные там проблемные моменты, а также мониторинг предложения от всех ветвей власти вылился в ряд новаций.

Во-первых, сроки уплаты по присланным извещениям перенесены. Налоговая может направлять квитанции до 20 января этого года. А заплатить по ним можно будет теперь до 20 февраля. Ранее речь шла о декабре прошлого года. Во-вторых, изменен список плательщиков. Причем, большинство новаций имеют эффект обратного действия. Так, если вы уже заплатили налог, а сейчас оказались в списке освобожденных, деньги вам вернут. Главное в изменениях - расширен список тех, кому платить налог на тунеядство не нужно.

Это спортсмены национальных и сборных команд, призванные на альтернативную службу, домохозяйки с детьми до 7 лет, которые не ходят в детсад (это поправка начала действовать только с этого года), и белорусы, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Определять сложность положения доверили местным властям. Речь также идет и о безработных, стоящих на учете или обучающимся от центра занятости. Но при условии - отмечаться на бирже раз в месяц, откликаться на предложения работодателей и не пропускать учебу.

Это как раз для тех, кто обращался в центр занятости не в поисках работы, а просто, чтобы не платить налог на тунеядство. Этим были вызваны и всплески количества зарегистрированных безработных. Но, кстати, последние данные от Минтруда говорят: количество официально зарегистрированных безработных в Беларуси снижается.

Так, если в 2015 году в центры занятости обратилось более 182 тысяч белорусов, то в 2016 это цифра снизилась до почти 168 тысяч. В итоге уровень безработицы к экономически активному населению в 2015 году был - один процент, а в прошлом - 8/10 процента. Больше стало и вакансий, а также предложениq по переобучению.