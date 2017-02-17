20 Февраля 2017 19:07

Как получить отдачу от вложенных в производство миллиардов рублей? Обеспечить сырьем, загрузить линии, выстроить маркетинг. Казалось бы, прописные истины. Но не для всех. Вот пример. В Хотимском районе огромную прибыль не могут в буквальном смысле выкопать из земли. Речь идет о месторождении трепела - абсорбента. Порода с удивительными возможностями в самых разных сферах. Начала его добычи и производства ждали долгих 7 лет. И вот, наконец, получены первые тонны. Да вот только оказалось, что по факту это почти никому не нужно.

Уникальный абсорбент пылится на складе. Объемы производства не растут. А ведь когда-то на этот наполовину государственный, наполовину частный проект делали ставку - полностью заменить в стране импортные абсорбенты. Почему не пошло? Снимая репортаж, Александру Ястребову пришлось анализировать не только геологию и экономику, но и, похоже, психологию человека. Вот его репортаж.

Семь лет реализации этого инновационного проекта и 12 миллиардов неденоминированных рублей. Причем половина из них, выделенные из госбюджета, оказалась на полке. В советские времена это нередко происходило с плохими, по мнению худсоветов, фильмами. В наше же время такая судьба постигла предприятие, которое не только в Хотимском районе, но и в масштабах страны должно было изменить животноводство до неузнаваемости.

Трепел, природный цеолит - полезное ископаемое. Его залежи в Хотимском районе оценены в 30 миллионов тонн. Вот его-то и должны были здесь добывать десятками тысяч тонн и поднимать сельское хозяйство в масштабах страны.

Отличный абсорбент тяжелых металлов, на откорме животных увеличивает привесы как минимум на 10 %. Спустя 7 лет после начала проекта он практически оказался никому не нужным.

Владимир Михальков, директор предприятия по производству трепела: "На мой взгляд, у нас устоялось такое понятие, что импортное лучше. Оно дороже, значит оно лучше. Ведь ученые Института животноводства РУП НПЦ провели все эксперименты необходимые. Они доказали, что это продукт хороший, за ним будущее. Но трудно переломать такое, понимаете".

Семь лет трепел остается в Беларуси продуктом будущего, в то время как все передовые сельскохозяйственные страны мира делают на этот вид полезного ископаемого ставку.

Лидером среди стран, добывающих природные цеолиты, остается долгие годы Китай. На его долю приходится 65 % мирового производства. Это более 2 миллионов тонн. Далее в топе Республика Корея - 240 тысяч тонн, Япония - 160 тысяч тонн, Турция и Иордания - 150, завершает таблицу Словакия - 80 тысяч тонн и США - 65 тысяч тонн. В общей сложности объем мировой добычи и производства цеолитсодержащих пород превысил 3 миллиона тонн.

Выдающиеся свойства трепела уже вдоль и поперек изучили в Национальной академии наук. Помимо уникального источника всех необходимых для животных и птиц макро- и микроэлементов, ему нашли применение даже в атомной энергетике. Белорусский трепел можно использовать как фильтр для очистки воды от радионуклидов.

Виктор Голушко, главный научный сотрудник РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству": "Этот минерал имеет огромную гамму для использования только в кормлении. Я не говорю, что и в зоогигиене, может поглощать запахи, как фильтр использоваться и т.д.".

А ведь в начале 90-х это месторождение в Хотимске чуть не растянули, причем в прямом смысле, по кирпичику. Хотели с добавлением трепела выпускать стройматериалы.

Позже НАН рассчитала потребности нашего сельского хозяйства в трепеле. Они оказались огромными - почти 100 тысяч тонн в год. Но закупать страна стала гораздо меньше, к тому же за рубежом. В Украине и России - более 20 наименований цеолитов. Хотя отечественный стоит копейки.

Виктор Голушко, главный научный сотрудник РУП "НПЦ НАН Беларуси по животноводству": "Республика может обойтись полностью без импорта по этим направлениям".

Спрос на хотимский трепел невелик. Если не сказать, ничтожно мал. Например, в Могилевской области за год приобрели этой бесценной добавки к комбикорму всего что-то около 15 тонн. Говорят, так и не пошел. И причина, говорит директор завода Владимир Михальчук, в неспособности наших комбикормовых заводов тщательно смешать все ингредиенты. Хоть и разработана дозировка - 5 килограммов трепела просто теряются в их 5-тонных смесителях.

Спасла бы ситуацию микродозировка. Но таким современным оборудованием могут похвастаться не все. Агрокомбинат "Скидельский" в Гродненской области - один из них. Крупнейший сельхозпроизводитель региона. Здесь свои поля, крупный рогатый скот, поросята и 3 миллиона цыплят-бройлеров. И почти полностью кормят своими смесями и при помощи компьютеров. Разработали сами 20 рецептов. Не секрет, говорят местные специалисты, что только так получишь отдачу.

Михаил Марко, и.о. заместителя генерального директора ОАО "Агрокомбинат "Скидельский": "У нас работает программа - обновили ее - позволяет нам очень точно дозировать сырье и рассчитать необходимое содержание компонентов. Рецептура поступает в цех, оператором она вводится в компьютер, уже компьютер производит дозирование элементов. Подача, взвешивание и дозировка происходит на 3 весовых хозяйствах в зависимости от объема ввода сырья в комбикорма. На данном комплексе ввод только жидких компонентов производится по 8 линиям".

А вот что касается абсорбентов, используют здесь преимущественно иностранные. Например, российские. Контракты заключены давно. Не дожидаться же было, пока завод в Хотимске заработает, говорят местные специалисты.

За год работы предприятие по производству трепела на востоке Могилевской области так и не смогло полностью загрузить мощности. Сейчас выпускают 7 тонн в смену абсорбента. Хотя могли бы в пять раз больше. Был бы спрос.

Помочь обещали в местном райисполкоме. Все-таки создавали завод для развития района.

Андрей Даниленко, заместитель председателя Хотимского райисполкома: "Мы в этом предприятии заинтересованы. Дело даже не в этих положительных моментах, связанных с создание новых рабочих мест, поступлениями в бюджет за счет налогов. В первую очередь, оно нам важно для того, чтобы проинформировать как можно больше людей о том, что такое трепел. Направление очень перспективное, мы хотели бы этой продукцией заинтересовать возможных инвесторов".

В перспективе на заводе будут выпускать и свои собственные корма. Благо есть пустующие площади. Правда, все это пока в планах.

Станут ли они реальностью - все зависит от того, насколько этот проект будет поддержан. В Могилевском облисполкоме уже обещали заводу места на ярмарках и инвестфорумах. Правда, на самом предприятии все чаще поглядывают в сторону российских покупателей. Например, в Смоленской области 18 месторождений трепела, но ни один не разработан. Готовы обеспечить хотимский завод работой.

Вот только как бы самой Беларуси не упустить выгоду. Ведь буквально под ногами - миллиарды долларов прибыли.